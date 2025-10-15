Задържаните фалшиви левови банкноти през септември са най-много от 16 години

Броят на регистрираните и задържани фалшиви банкноти, циркулиращи в паричното обращение в България, през септември е най-висок от началото на 2009 година, т.е. от 16 години насам, се вижда от данните на Българската народна банка.

През третото тримесечие на тази година задържаните неистински банкноти възлизат на 2896 броя, докато в същия период на 2009 г. те са били 4070 броя.

Най-много от задържаните фалшиви банкноти са тези с номинал от 50 лева - 2748 броя. Следват ги столевките, които са 91 броя, след тях са тези с номинал от 20 лева - 51 броя. Само 6 броя са неистинските десетолевки.

За сравнение, през второто тримесечие на тази година бяха задържани 1249 броя фалшиви книжни пари, като най-голям дял тогава имаха столевките – 661 броя.

Банкнотите в обращение намаляват

В централната банка отчитат, че броят на банкнотите в обращение в България намаляват с 12,66% от началото на годината до общо 533,694 млн. броя в края на септември. За сравнение, към края на миналата година те са възлизали на 611,061 млн. броя, отчете БНБ.

За един месец банкнотите в обращение са намалели с 4,14%. Най-многобройни са купюрите от 50 и 100 лева, които достигат съответно 214,607 млн. броя и 133,161 млн. броя.

Общата стойност на банкнотите в обращение възлиза на близо 26,558 млрд. лева към 30 септември, като намалява с близо 12,66% от началото на годината. За сравнение, към 31 декември 2024 г. банкнотите са били на стойност от 30,407 млрд. лева.

На месечна база стойността на банкнотите в обращение намалява през септември с близо 1,147 млрд. лева.

Най-висока стойност в състава на банкнотите имат купюрите от 100 и 50 лева, които достигат съответно 13,316 млрд. лева и 10,730 млрд. лева.