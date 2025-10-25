Китай обеща да поддържа стабилността на финансовите пазари и да задълбочи реформата на юана

Китайската централна банка обеща да поддържа стабилни пазарите на акции, облигации и чуждестранна валута в страната и заяви, че ще насърчава допълнително интернационализацията на юана, за да разшири използването му в трансгранични плащания, пише Bloomberg.

Освен това банката потвърди намерението си да „задълбочи реформата“ на механизма за обмен на юана, като същевременно поддържа валутата стабилна на „разумно и равновесно“ ниво, сочи ново изявление. Тя заяви, че ще насърчи развитието на офшорния пазар на юани и ще подобри позицията на Шанхай и Хонконг като международни финансови центрове.

По-рано в петък централната банка проведе среща, водена от гуверньора Пан Гуншън. Тя се фокусира върху изучаване и планиране на начините за прилагане на решения, взети на последния пленум на Централния комитет на Комунистическата партия. Четиридневният конклав в Пекин, на който Китай очерта икономическия си план за периода 2026-2030 г., приключи в четвъртък.

В новото си изявление Китайската централна банка заяви, че е ангажирана с постигането на баланс между подкрепата на икономическия растеж и поддържането на здравето на финансовия сектор.

За следващите пет години китайското правителство показва решимост да задълбочи производствените и технологичните си усилия, за да запази конкурентните предимства на страната. Стимулирането на вътрешния пазар става по-спешно, тъй като страната се опитва да постигне устойчив растеж на фона на нарастващия глобален търговски протекционизъм.

От 2024 г. банката въведе повече от дузина инструменти на структурна политика, включително програми за повторно кредитиране, чрез които предоставя евтино финансиране на банките, за да ги насърчи да отпускат заеми на компании в ключови сектори.

Миналата есен централната банка въведе мерки в подкрепа на фондовия пазар след рязък спад.