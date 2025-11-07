Стартовите комплекти с евромонетите с българска страна ще се продават от 1 декември

Продажбата на стартовите комплекти с евромонетите с българска национална страна ще започне на 1 декември. Това съобщи на сайта си Българската народна банка.

Предвижда се БНБ и „Български пощи“ да продават стартови комплекти само на физически лица, а банките – на търговци и физически лица.

При продажба на стартови комплекти с евромонети на физически лица и търговци се установява самоличността на получателя – физическо лице или представител на търговеца, уточни БНБ.

Получените стартови комплекти с евромонети - за физически лица, и за търговци - не могат да бъдат пускани в обращение и да бъдат използвани като законно платежно средство преди датата на въвеждане на еврото според Закона за въвеждане на еврото в България.

Стартови комплекти за физически лица

Стартовият комплект с евромонети за физически лица се състои от 42 броя евромонети от всички номинали на обща стойност 10 евро и 23 цента, като ще се продава на цена в размер на 20 лева за един стартов комплект.

Физическо лице може да закупи до два стартови комплекта с евромонети за една трансакция.

Източник: БНБ

Стартови комплекти за търговци

Стартовият комплект с евромонети за търговци включва 420 броя евромонети от всички номинали на обща стойност 102 евро и 30 цента и ще се продава на цена от 200 лева за един комплект. Преди датата на въвеждане на еврото получените стартови комплекти с евромонети не могат да бъдат пускани в обращение и да бъдат използвани като законно платежно средство.

Източник: БНБ

Централната банка съобщи, че ще организира обучения за разпознаването на евробанкноти и евромонети по стандартите на Европейската централна банка за представители на Асоциацията на банките в България, „Български пощи“, Сдружението за модерна търговия и Националното сдружение на общините в България. Обученията са насочени за служители с потенциал да бъдат обучители, които впоследствие да отговарят за обучението на останалите служители в съответната организация.

Дизайн на българските евромонети

БНБ публикува изображения на формата и дизайна на българските евромонети с техническите им характеристики.

На монетата от 2 евро е изобразен Паисий Хилендарски (1722–ок. 1773) – български народен будител и духовник, автор на първото възрожденско произведение в българската историография – „История славянобългарска“. С надпис на кирилица вдясно е държавата на емисия – „БЪЛГАРИЯ“.

Вляво от изображението на Паисий са разположени надпис на кирилица „ЕВРО“ и годината на емисия „2026“. Надпис по гурта на монетата от две евро: на едната половина е изписано „БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ“, а на другата – обърнато е изписан същият надпис.

На монетата от 1 евро е изобразен Св. Иван Рилски (ок. 876–946) – български духовен водач, живял като монах отшелник, чудотворец и небесен закрилник на българския народ, основател на Рилския манастир.

С надпис на кирилица вдясно е държавата на емисия – „БЪЛГАРИЯ“, а вляво от изображението на светеца са разположени надпис на кирилица „ЕВРО“ и годината на емисия „2026“.

На монетата от 50 цента е изобразен Мадарският конник – скален релеф от VIII век, включен в Списъка на световното културно наследство. С надпис на кирилица отгоре е държавата на емисия – „БЪЛГАРИЯ“, а отдолу – „СТОТИНКИ“ – наименованието на българските разменни монети, използвани в обращение. Вдясно е годината на емисия „2026“.

Мадарският конник е и на евромонетите от 1 цент, 2, 5, 10 и 20 евроцента, надписите на кирилица са същите, както на монетата от 50 цента.

Централната банка подготви информационни видеоматериали, които са предназначени да запознаят обществеността с дизайна на евромонетите с българска национална страна, които ще бъдат в обращение от 1 януари 2026 г., когато европейската валута стане официално разплащателно средство в България.