П. Чобанов: България ще стане силен участник в процеса на вземане на решения в еврозоната

Присъединяването на България към еврозоната е стъпка, която ще промени не само финансовата архитектура на страната ни, но и нейното място в Европа. Това каза подуправителят на Българската народна банка Петър Чобанов по време на форума "Дни на еврото в УНСС", цитиран от БТА.

По думите му форумът се провежда в исторически момент, тъй като остават малко повече от 50 дни до присъединяването на България към еврозоната.

“Успехът ни ще зависи от това доколко ще можем да съчетаем националните си интереси с общите цели на паричния съюз. Убеден съм обаче, че с общи усилия на институциите и на бизнеса, на нас, като академична общност, и на гражданите, България ще се утвърди като силен участник в процеса на вземане на решения и ще извлече максимални ползи от членството си в еврозоната“, очаква доц. Чобанов.

Той очерта предизвикателствата пред еврозоната и България, сред които геополитическата несигурност, енергийната зависимост, инфлационните процеси и различията в икономическите структури на отделните държави.

„За България рисковете включват необходимостта от ускоряване на структурните реформи, повишаване на производителността и справяне с демографските предизвикателства“, посочи подуправителят.

Според него предимствата на страната са финансовата дисциплина, ниският държавен дълг и устойчивата макроикономическа рамка. Той обясни, че очакванията, че страната ще разхлаби финансовата си дисциплина, към момента не се сбъдват. Доц. Чобанов напомни, че трябва да се има предвид, че от следващата година ще има още един фактор, който ще влияе в тази посока, а именно – задължението бюджетите да се консултират и с Европейската комисия, която може да дава някои бележки, ако прецени, че страната се отклонява от пътя на дисциплината.

Петър Чобанов е на мнение, че ниският държавен дълг е друго предимство на страната, което дава гъвкавост и устойчивост, а членството в еврозоната ще ускори интеграцията на България във веригите на производство и предлагане в Европейския съюз.

Подуправителят подчерта, че еврото не е просто валута, а символ на доверие, стабилност и интеграция. Той отбеляза, че сред предимствата на еврозоната са по-ниските трансакционни разходи, привличането на чуждестранни инвеститори и по-високата защита срещу външни шокове.

„Трябва да използваме и стратегическото си географско положение. Наред с по-високите кредитни рейтинги и по-ниските трансакционни разходи могат да превърнат България в още по-привлекателна дестинация не само за инвестиции, но и за стратегически партньорства, в които българският бизнес, българската държава запазват своя глас в управлението на тези нови структури", прогнозира доц. Чобанов.

Според него задачата на страната ни, оттук нататък е да използва тези предимства, да минимализира рисковете и да бъде активен, отговорен и конструктивен член на еврозоната.

Той е убеден, че ролята на Българската народна банка ще продължава да бъде ключова. „От наблюдател и участник в подготовката БНБ ще се превърне в пълноправен член на Евросистемата. Това ще ни даде възможност да участваме активно в процеса на вземане на решения за паричната политика на еврозоната, да допринасяме със своята експертиза и да защитаваме интересите на българската икономика в рамките на общата европейска рамка“, допълни той.

Той напомни, че общите усилия на институциите, бизнеса, академичната общност и гражданите ще позволят на България да се утвърди като силен и активен участник в процеса на вземане на решенията в еврозоната и да извлече максимални ползи от присъединяването си към нея.

Форумът "Дни на еврото в УНСС" се организира съвместно от Университета за национално и световно стопанство, БНБ и Института по икономика и политики към УНСС.