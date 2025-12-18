Банкомати и карти спират за 4 часа заради миграцията към еврото

За потребителите най-важният детайл при миграцията към еврото е планираното прекъсване на картовите услуги. Предвидено е прекъсване от общо около 4 часа – от 21:00 часа на 31 декември до 01:00 часа на 1 януари. Това коментира Джеймс Йоловски, главен секретар на Асоциацията на банките в България, в предаването "Бизнес старт" по Bloomberg TV Bulgaria.

През останалото време от празничните дни банковите карти ще функционират в стандартен режим. Потребителите ще могат да извършват плащания на ПОС терминали и да теглят средства, като единственото ограничение ще бъде в посочения 4-часов интервал около полунощ.

Евромиграция на сметките

В дните около Нова година стандартните процедури по годишно приключване ще бъдат надградени с технологични операции за евромиграцията, каза Йоловски. Операцията включва няколко критични етапа - пълен бекъп на данните в лева; изпълнение на автоматизирани конверсионни скриптове върху милиони клиентски сметки; сверяване и проверка на резултатите; и финализиране с пълен бекъп на вече преобразуваните данни в евро.

Въпреки че всяка финансова институция следва собствен график в зависимост от капацитета на системите и обема на своята клиентска база, очакванията са основната част от прехода да приключи в рамките на първите два дни от новата година.

Българският модел за банкоматите

България възприема по-оптимизиран подход в сравнение с последната държава, присъединила се към еврозоната – Хърватия. Докато там се налагаше използването на интерактивни карти за проверка на работещите банкомати, в България устройствата са подготвени за незабавно превключване. Банкоматите в страната се зареждат с отделни касети за левове и евро. Тази организация позволява до 31 декември устройствата да разпространяват единствено левове, а след 01:00 ч. на 1 януари 2026 г. да има автоматично превключване и предоставяне на евробанкноти.

Дигиталните разплащания и новите реалности

От първите часове на новата година всички безналични плащания и трансакции през ПОС терминали ще се извършват единствено в евро. Потребителите ще виждат сумите на терминалните устройства в новата официална валута, като превалутирането ще става автоматично по фиксирания курс.

Йоловски посъветва гражданите да следят официалните канали за комуникация на своите обслужващи банки за специфични детайли относно достъпа до онлайн банкирането им в преходния период.

Как да избегнем измамите?

За да се избегнат рискове при обмяната на пари в брой, потребителите трябва да използват само трите официално определени източника според Закона за въвеждане на еврото - търговските банки; пощенските клонове (в населени места без банково присъствие); и касовите центрове на Българската народна банка (БНБ). В тези институции обмяната се извършва по официалния фиксиран курс без допълнителни такси, което гарантира сигурността на произхода и качеството на банкнотите.

Една от най-големите опасности в празничните дни и периода на прехода са опитите за „фишинг“ и телефонни измами. Вашата банка никога няма да поиска данни за карта, ПИН код или пароли по телефон или имейл, напомни Йоловски.

Клиентите не са длъжни да посещават клон, за да откриват нови сметки или да подменят картите си специално заради еврото. При всяко съмнително обаждане от „банков служител“, най-сигурният ход е да прекратите разговора и сами да се свържете с официалния кол център на вашата финансова институция, добави той.

Лихвените нива: прогнози за стабилност

Един от най-чувствителните въпроси е начинът, по който еврото ще повлияе на ипотечните и потребителските кредити. Договорените фиксирани лихви остават непроменени. При договорите с променлива лихва, където се използват бенчмаркове или индекси, ще се премине към нови референтни стойности. Основният принцип тук е защита на интереса на клиента: новата лихва не може да бъде по-висока от тази в момента преди въвеждането на еврото, коментира Йоловски.

"Към този момент не очакваме съществена промяна в начина на формиране на лихвените проценти, нито в техните нива. Прогнозите на БНБ са за стабилни лихвени равнища", каза Йоловски.

Превалутиране и последни плащания с лев

След Нова година ще има период от 6 месеца, в който всеки ще може да превалутира налични левове, банкноти и монети в банките, както и в клоновете на „Български пощи“, както и в касовите центрове на БНБ. Отново по фиксирания курс, без каквито е да е такси. Тази обмяна ще продължи в БНБ неограничено във времето. Така че, дори и след изтичането на тези шест месеца отново няма никакви поводи за претеснение, всеки ще може да обмени своите левове.

Целия разговор може да гледате във видеото на Bloomberg TV Bulgaria.