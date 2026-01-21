Правителството в оставка одобри ключови промени за втория пенсионен стълб

Правителството в оставка на Росен Желязков одобри промените в Кодекса за социално осигуряване (КСО), с които се въвеждат мултифондовете във втория и третия стълб на пенсионното осигуряване у нас, както и някои други ключови промени, свързани с допълнителното пенсионно осигуряване.

Премиерът в оставка Желязков се надява на бързото приемане на промените от отиващото си Народно събрание. "Даваме си сметка, че вероятно няма да има време да бъде разгледан този законопроект, дано парламентът ни опровергае", коментира той.

Промяната ще даде възможност за инвестиране на огромен наличен паричен ресурс в българската икономика и инфраструктура, каза още Желязков и подчерта, че този подход ще даде възможност и за натрупване на средства в българската пенсионна система за увеличаване на пенсиите в обозримо бъдеще за всеки български гражданин.

Социалният министър в оставка Борислав Гуцанов коментира, че промените в Кодекса за социалното осигуряване, които въвеждат мултифондовете, трябва внимателно да бъдат прецизирани в парламента, преди да бъдат приети окончателно.

"Имам съмнения в следното нещо - че трябва много добре да бъдат направени всички сметки и когато влезе в Народното събрание, нека народните представители да огледат отвсякъде всички изчисления и едва тогава да се взема окончателно решение", коментира на брифинг след заседанието социалният министър Борислав Гуцанов.

Той подчерта, че се въздържа от крайности и по определени точки, които се предлагат. „Смятам, че наистина трябва всичко да бъде изчислено, да не стане така, че нещо, което си е мислено за добро преди 25 години, в момента отново да не е изчистено по най-добрия начин. Важното е хората да получават колкото е възможно по-високи пенсии и да са сигурни в пенсионната система”, заяви Гуцанов.

Какво се променя

С одобрените поправки в КСО се въвежда многофондова система във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, като се дава възможност за избор от страна на осигурените лица на начина, по който се инвестират техните пенсионни спестявания, посредством управлението им в инвестиционни портфейли с различен рисков профил.

В рамките на пенсионния фонд пенсионноосигурителните дружества ще създават подфондове с различен инвестиционен профил, съобразени с жизнения цикъл на осигурените лица. Лицата ще могат да избират не само пенсионен фонд, управляван от определено пенсионноосигурително дружество, но също и подфонда с инвестиционния профил - динамичен, балансиран и консервативен, който те намират за най-близък до техния рисков апетит. Разпределението на лицата, които не са избрали универсален пенсионен фонд и подфонд в него, ще се извършва служебно въз основа на възрастта им и при спазване на съоветните нормативни условия в законопроекта.

В контекста на въвеждането на многофондовия модел се предлага замяна на механизма за гарантиране на минималната доходност от управлението на активите на универсалните и професионалните пенсионни фондове с друг показател за инвестиционните резултати, който ще се изчислява и обявява от Комисията за финансов надзор.

С измененията се предлага разширяване на видовете допустими инвестиции на фондовете с нови финансови инструменти - като инструменти на паричния пазар, акции на пазари за растеж, борсово търгувани фондове, които не са колективни инвестиционни схеми и алтернативни инвестиционни фондове на регистрационен режим. Детайлизирани са и инвестиционните ограничения в контекста на новите инвестиционни възможности и въвеждането на мултифондов модел, ще бъдат завишени изискванията за кадрова обезпеченост на пенсионноосигурителните дружества във връзка с инвестиционната дейност.

С промените в КСО се предлага плавно въвеждане на двукомпонентна такса, формирана от фиксирана част - процент върху управляваните активи, и променлива част, представляваща процент от постигнатия доход при инвестиране. Сред промените е и стъпаловидно годишно намаляване на удръжката от всяка осигурителна вноска, в рамките на 10-годишен период.

В допълнение със законопроекта се развива и уредбата на изплащането на средства при придобиване на право на пенсия с цел по-добро покритие на поеманите от пенсионноосигурителните дружества рискове, включително начинът на изчисляване на пенсиите и по-адекватна по размер актуализация на пенсионните плащания.