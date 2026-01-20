КФН с отговори на най-задаваните въпроси за мултифондовия модел

Комисията за финансов надзор (КФН) дава отговори на най-задаваните въпроси за въвеждането на мултифондовия модел на специална страница на сайта си.

Въвеждането на мултифондове в допълнителното задължително и доброволно осигуряване, с промените в Кодекса за социално осигуряване (КСО), има за цел по-високи натрупвания за осигурените лица. Натрупването на повече средства означава и по-високи пенсионни плащания. Друг важен ефект е растежът на капиталовия пазар и на националната икономика като цяло, т.е. по-просперираща икономика и по-високи доходи.

Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) даде зелена светлина за въвеждането на мултифондовете във втория стълб на пенсионното осигуряване у нас. Предстои разглеждане на законопроекта от правителството, след което да бъде изпратен в Народното събрание.

Дейността на милтифондовете се очкава да започне от 1 януари 2027 г., ако се приеме предложеният законопроект.

За въвеждане на мултифондовия модел се предвижда създаването на подфондове с различен инвестиционен профил в универсалните пенсионни фондове (УПФ), управлявани от лицензираните пенсионни дружества. По отношение на доброволните пенсионни фондове (ДПФ) се създава конкурентна среда за пенсионните дружества да учредяват разнообразие от такива подфондове.

Осигурените лица ще могат при предвидените в закона условия да избират по какъв начин да се управляват техните средства. В зависимост от избора и възрастта им те ще се инвестират по различен начин съобразно изискванията на закона и инвестиционната политика на фонда.

В срок от 1 септември до 30 ноември 2026 г. всеки осигурен за втора пенсия ще може да подадете заявление по образец до пенсионното дружество, управляващо УПФ, където е осигурен. След получаване на необходимата информация и консултиране ще може да се избере конкретен подфонд.

Ако не се подаде заявление в посочения срок, осигурените ще бъдат разпределени въз основа на възрастта: до 50 г. – в динамичен подфонд, от 50 до три години преди навършване на възрастта за пенсиониране – в балансиран, и от навършване на възраст, с три години по-ниска от възрастта за пенсиониране – в консервативен подфонд.

Преценката ще се извършва от пенсионното дружество въз основа на възрастта към 1 януари 2027 г.