Швейцария е напът да включи използването на пари в брой в конституцията си

Швейцария изглежда е готова да включи използването на пари в брой в конституцията си следващия месец, изразявайки желанието на обществото физическите пари да останат в обращение въпреки широко разпространеното преминаване към дигитални плащания, съобщава Bloomberg.

Идеята се ползва с подкрепата на около 60% от гласоподавателите преди референдума на 8 март, показват две отделни проучвания на швейцарската телевизия SRG и вестникарската група Tamedia/20 Minuten.

Швейцария отдавна се отличава от много други страни с привързаността си към кеша, въпреки че използването му се свива бързо през последното десетилетие. През 2024 г. дебитните карти изместиха банкнотите и монетите като най-широко използвания метод на плащане, според проучване на Швейцарската национална банка.

В гласуването избирателите ще избират между предложение, представено от активисти, и алтернатива от правителството. И двете подкрепят включването на използването на парите в брой в конституцията и се различават само в подробностите. Версията на правителството има малко по-голяма подкрепа.

Отделно гласуване за премахване на данъчната структура, която поставя в неравностойно положение двойките с два дохода – наречена „сватбена санкция“ – се сблъсква с консервативни пречки, които могат да доведат до провала му. След като по-ранни проучвания показаха, че то се ползва с подкрепата на цялото население, сега подкрепата се е изместила само към левите и либералните партии. Подкрепата е спаднала до малко над 50%, показват проучванията.

Данъчната система в Швейцария понастоящем облагодетелства двойките, в които единият партньор – често съпругът – печели значително повече от другия или в които само единият партньор работи. От друга страна, тежестта за двойките, които печелят сходни заплати, често се увеличава, когато сключат брак, тъй като те се оценяват въз основа на общите им доходи. Това засяга около 670 хил. двойки.

Швейцарците ще гласуват и по предложения за намаляване на таксите, с които се финансира обществената телевизия, и за увеличаване на разходите за борба с климатичните промени. Според проучванията и двете предложения вероятно ще бъдат отхвърлени.