Лагард: ЕЦБ трябва да продължи да следи потребителските възприятия за инфлацията

Европейската централна банка (ЕЦБ) успя да овладее потребителските цени, но представителите ѝ трябва да следят внимателно повишените очаквания за инфлацията сред потребителите. Това заяви председателят на базираната във Франкфурт централна банка Кристин Лагард, цитирана от Bloomberg.

В изказване по време на редовното изслушване пред европейските законодатели в четвъртък в Брюксел тя прогнозира, че паричните власти ще постигнат целта си за инфлация от 2% в средносрочен план.

„Нашите усилия за забавяне на инфлацията бяха ефективни. Въпреки това проучванията показват, че много граждани все още възприемат цените като по-бързо растящи, отколкото показват официалните данни“, посочи Лагард.

Макар централните банкери многократно да подчертават, че имат „пълна свобода на избор“ по отношение на следващите си ходове за лихвените проценти, те не показват склонност да ги променят в близко бъдеще. Финансистите прогнозират, че инфлацията ще се стабилизира на целта от 2% в средносрочен план, а икономическият растеж в региона ще се ускори. Някои обаче виждат риск от по-продължително подминаване на целта, като за основни рискове се считат поскъпването на еврото и евтиният внос от Китай.

Според последното проучване на потребителските очаквания обаче възприеманата инфлация е по-висока от действителните данни. Това може да се отрази негативно на частното потребление и да доведе до по-високи искания за заплати, което ще затрудни задачата на централната банка да поддържа ценова стабилност и да насърчава растежа.

„ЕЦБ обръща специално внимание на възприятията на домакинствата за инфлацията – не само защото те оказват влияние върху икономическата активност и очакванията, но и за да гарантираме, че продължаваме да заслужаваме доверието на хората, на които служим“, каза Кристин Лагард. „Нашата роля е да се съсредоточим върху изпълнението на ангажимента си и да обясняваме не само какво правим, но и защо и как го правим, и да го правим по начин, който е лесно разбираем“, добави тя.

Официалните данни на Евростат от вчера потвърдиха, че инфлацията в еврозоната се е забавила през миналия месец. Растежът на цените в 21-те страни, които споделят единната европейска валута, е спаднал до най-ниското си ниво от септември 2024 г., достигайки 1,7% през януари.

Така показателят навлиза в период на охлаждане, който според повечето икономисти ще продължи поне една година и ще накара ЕЦБ да поддържа основните лихви без промяна.

Рисковете около изкуствения интелект

Председателят на ЕЦБ заяви още, че паричният орган ще следи внимателно за всякакви признаци, че въвеждането на изкуствения интелект (AI) в икономиката води до загуба на работни места.

На въпрос за последиците върху растежа и инфлацията, тя отговори, че в Европа, както и в САЩ, се правят големи разходи за тази технология, с видими резултати, но все още не се наблюдава влияние върху заетостта.

„Наличната литература понастоящем ни показва, че масивните инвестиции водят до известно подобряване на производителността“, посочи Кристин Лагард. „Но все още не виждаме последствия по отношение на пазара на труда и вълни от съкращения, от които се опасяваме, и ще бъдем изключително внимателни в бъдеще“, добави тя.

По думите ѝ „масивна вълна от инвестиции“ в САЩ е намерила отзвук в „значителни инвестиции“ в Европа.