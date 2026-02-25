Инфлацията в еврозоната рязко се забавя под целта на ЕЦБ

Инфлацията в еврозоната се е забавила през миналия месец, потвърдиха официалните данни на Евростат от сряда. Растежът на цените в 21-те страни, които споделят единната европейска валута, е спаднал до най-ниското си ниво от септември 2024 г., достигайки 1,7% през януари.

Данните са в съответствие с прогнозите на икономистите и осезаемо под отчетените 2% през декември.

Така показателят навлиза в период на охлаждане, който според повечето икономисти ще продължи поне една година и ще накара Европейската централна банка (ЕЦБ) да поддържа основните лихви без промяна. Паричният орган очаква инфлацията да бъде малко под целта от 2% през тази и следващата година, преди да се върне към нея през 2028 г.

Инфлацията се движи около 2% от поне една година насам след вълна от ценови скокове, предизвикани от възстановяването на икономиката от пандемията от Covid-19 и руската инвазия в Украйна през 2022 г., която доведе до повишение на цените на горивата.

Икономистите са разделени по въпроса дали следващата стъпка на ЕЦБ ще бъде понижение или повишение на лихвите, като някои политици наскоро заявиха, че и двете са еднакво вероятни.

Инфлацията в Европейския съюз

Годишният темп на инфлация за целия Европейски съюз (ЕС) през януари възлиза на 2%, показаха още данните на Евростат. За сравнения, през последния месец на миналата година ценовият натиск в блока бе оценен на 2,3%.

Най-ниските годишни нива на инфлация са регистрирани във Франция (0,4%), Дания (0,6%), Финландия и Италия (и двете с по 1%). Най-високите са отбелязани в Румъния (8,5%), Словакия (4,3%) и Естония (3,8%).

В сравнение с декември 2025 г. годишната инфлация се е забавила в 23 държави членки, останала е стабилна в една и се е ускорила в три от тях.