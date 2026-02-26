Лихвите по новите депозити намаляват през януари на годишна база

Средният лихвен процент по новите депозити в банките в България през януари намалява на годишна база както за домакинствата, така и за бизнеса. Спад се наблюдава при фирмите и на месечна база, но при домакинствата средният лихвен процент се увеличава спрямо декември, показват актуалните данни от лихвената статистика на Българската народна банка.

Обемите на спестяванията се движат в различни посоки при фирмите и домакинствата. В централната банка отчитат спад за година при депозитите на бизнеса и ръст в сравнение с декември, докато при домакинствата е обратно – увеличение на годишна база и намаление на месечна.

По данни на БНБ през януари 2026 г. в сравнение с декември 2025 г. средният лихвен процент по депозитите на бизнеса с договорен матуритет (ДДМ) спада с 0,18 процентни пункта до 1,26%, при годишно намаление с 0,86 пр. п.

Обемът на новия бизнес по тези депозити нараства за месец с 2,8% (21 млн. евро) до 780,4 млн. евро, при годишен спад с 1,5%.

Средният лихвен процент по овърнайт депозитите се запазва на ниво от 0,06%, колкото беше и през декември.

През миналия месец средният лихвен процент по депозитите на домакинствата с договорен матуритет се увеличава за месец с 0,09 пр. п. до 1,05%, при годишен спад с 0,24 пр. п.

Обемът на новия бизнес по тези спестявания се понижава за месец с 15,2% (71,9 млн. евро) до 402,1 млн. евро, но расте за година с 9,9%.

Средният лихвен процент по овърнайт депозитите през януари остава на ниво от 0,01%, колкото беше и през декември, а по депозитите, договорени за ползване след предизвестие се повишава за месец незначително до 0,26%.