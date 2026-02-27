Печалбата на банките у нас е нараснала с 38% през януари до 105 млн. евро

Печалбата на банките в България е нараснала през януари с 38,2% спрямо същия месец на миналата година до 105 млн. евро, сочат данни на Българската народна банка (БНБ).

Балансовият собствен капитал на банковата система в края на януари е 15,3 млрд. евро и на месечна база нараства с 0,9%, основно благодарение на печалбата през месеца.

Начислените разходи за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, в края на януари са 39 млн. евро, с 16,7% повече от отчетените година по-рано.

Активите на банковата система спадат леко спрямо края на декември – с 0,7% до 115,2 млрд. евро.

Отношението на ликвидно покритие към 31 януари е 258,3% (спрямо 280,6% към 31 декември). Ликвидният буфер е в размер на 36,4 млрд. евро, а нетните изходящи ликвидни потоци възлизат на 14,1 млрд. евро (при съответно 35,1 млрд. евро и 12,5 млрд. евро в края на 2025 г.).

Общите брутни кредити и аванси в края на януари са 71,7 млрд. евро и на месечна база намаляват с 3,2%. Вземанията от кредитни институции спадат с 32,1% до 6,1 млрд. евро, а брутният кредитен портфейл нараства с 0,8% до 65,6 млрд. евро.

Увеличават се кредитите за нефинансови предприятия (с 342 млн. евро, 1,2%) и за домакинства (с 264 млн. евро, 0,9%, в това число 240 млн. евро, обезпечени с жилищен имот). Намаляват кредитите за други финансови предприятия (с 53 млн. евро, 1%) и за сектор държавно управление (с 2 млн. евро, 0,3%)

В края на януари общите депозити в банковата система са 96 млрд. евро, като през месеца е отчетено намаление с 1,4%. Намаляват депозитите на кредитни институции – с 1,9 млрд. евро (21,8%), на нефинансови предприятия – с 521 млн. евро (1,9%), и на други финансови предприятия – със 119 млн. евро (4,7%). Увеличават се депозитите на домакинствата – със 787 млн. евро (1,4%) и на сектор държавно управление – с 223 млн. евро (12,1%).