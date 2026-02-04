Рекордни активи, но не и печалба: Какво се случи с банките у нас през 2025 г.

През последните години българската банкова система преживява период на интензивен растеж и консолидация, като ако само погледнем общите ѝ активи, те надхвърлиха рекордните 227 млрд. лева в края на 2025 г., а печалбата с малко не успя да запише подобно постижение.

Като цяло данните за годината показват устойчивост и продължителен растеж, но се очертават и по-дълбоки структурни тенденции – засилваща се концентрация, различна ефективност между банките и нарастваща зависимост от лихвената среда.

Предизвикателството от присъединяването на България в еврозоната до голям степен пада именно върху кредиторите и тепърва ще видим освен какво ще спечелят от тази стъпка и пред какви трудности ще се изправят те.

На крачка от рекордната печалба

Въпреки очакванията на банките, че 2025 г. ще е поредната година с рекордна печалба за системата, надеждите в крайна сметка не се оправдаха.

Общата печалба на кредиторите за годината достигна 3,628 млрд. лева – макар и със само 66,7 млн. лева, все пак по-малко от тази през 2024 г. Ако погледнем обаче резултата през предпандемичната 2019 г., печалбата през миналата година е над 2 пъти по-голяма, а спрямо 10 години по-рано – 3 пъти, което сигнализира за стабилен ръст.

Раздвижване обаче не се вижда във водещите места в класацията в това отношение – на първите седем позиции последна промяна имаше през 2022 г., преди Райфайзенбанк да се присъедини към ОББ.

Така и през 2025 г. лидер остава Банка ДСК с впечатляваща печалба от 1,003 млрд. лева, следвана от Уникредит Булбанк с 903 млн. лева и Обединена българска банка с 491 млн. лева.

На четвърто място се нарежда Юробанк България с печалба от 444 млн. лева, изпреварвайки Първа инвестиционна банка (165 млн. лева) и ТИ БИ АЙ Банк (117 млн. лева).

Реално спрямо 2024 г. единствената промяна в топ 10 е Интернешънъл Асет Банк, която заема последната позиция в челната десетка с печалба от 47,7 млн. лева, измествайки Българо-американска кредитна банка (43,5 млн. лева).

Основен двигател на рентабилността остава нетният лихвен доход, като общият размер достига 5,638 млрд. лева за 2025 г. Банка ДСК отново доминира с нетен лихвен доход в размер на 1,308 мрлд. лева, което е резултат от обемното кредитно портфолио и силната депозитна база.

На следващите места обаче наблюдаваме разместване в сравнение с класацията по печалба. На второ място тук е ОББ с 835 млн. лева, следвана от Юробанк България (798 млн. лева), а Уникредит Булбанк е четвърта със 755 млн. лева.

ТИ БИ АЙ Банк, която е на осмо място по печалба, се издига до пето място по нетен лихвен доход с резултат от 479 млн. лева, което говори за ефективно управление на лихвения марж и добра селекция на кредитополучатели.

Битката на гигантите при активите

Общите активи на банковата система през изминалата година достигат рекордните 227,036 млрд. лева, нараствайки с над 18% на годишна база и двойно спрямо предпандемичната 2019 г.

И тук наблюдаваме разместване в челната тройка, която се води от ОББ с активи в размер на 44,5 млрд. лева. Малко след нея е ДСК с 42,99 млрд. лева, а на трета позиция е Уникредит Булбанк с 41,02 млрд. лева.

Трите банки контролират близо 57% от общите активи в страната, което е ясен индикатор за висока пазарна концентрация.

Ако към тях добавим и Юробанк, което е четвърта с активи за 26,96 млрд. лева, и Първа инвестиционна банка – пета с 17,75 млрд. лева, то тогава се оказва, че топ 5 на банките в България държат 76% от активите в цялата система.

Като цяло се вижда, че макар да има силна концентрация на бизнеса в най-големите играчи, останалата част от пазара остава силно фрагментирана. Още през пролетта на миналата година управители на водещи банки коментираха, че особено с влизането в еврозоната, допълнителна консолидация на сектора предстои. Реално и тази година броят им ще намалее с една, когато БАКБ получи всички необходими одобрения и приключи вливането на Токуда банк – придобиване, чието финализиране бе обявено в началото на тази година.

