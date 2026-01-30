Печалбата на банките у нас намалява с 2% до 3,6 млрд. лв. през 2025 г.

Печалбата на банковата система в България през миналата година е 3,6 млрд. лв. и е с 67 млн. лв. (1,8%) по-малко от реализираната през 2024 г., показва статистиката на Българската народна банка (БНБ).

Начислените към 31 декември 2025 г. разходи за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, са 753 млн. лв., с 93 млн. лв. (14,2%) повече спрямо година по-рано.

По данни на централната банка през четвъртото тримесечие на миналата година активите на банковата система нарастват с 16,9 млрд. лв. (8,1%) и в края на декември възлизат на 227 млрд. лв.

Върху динамиката на балансовите позиции през периода влияние оказва подготовката за въвеждането на еврото в България от 1 януари 2026 г. Размерът на най-ликвидната балансова позиция пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане спрямо края на септември се увеличава с 4,2 млрд. лв. (11,7%), а делът ѝ в структурата на балансовите активи се повишава от 17% до 17,6%.

Паричните салда в централни банки нарастват с 3 млрд. лв. (10,3%), а паричните наличности – с 2 млрд. лв. (64,2%). През последното тримесечие на миналата година кредитите и авансите нарастват с 11 млрд. лв. (8,4%), като делът им в балансовите активи възлиза на 62,3% (62,1% в края на септември). Увеличават се също дълговите ценни книжа (с 1,5 млрд. лв., 4,3%), а делът им в активите намалява от 17,1% до 16,5%.

Отношението на ликвидно покритие в края на декември 2025 г. е 280,6% (234% в края на септември). Ликвидният буфер е 68,6 млрд. лв., а нетните изходящи ликвидни потоци възлизат на 24,5 млрд. лв. (при съответно 59,4 млрд. лв. и 25,4 млрд. лв. към 30 септември).

Брутните кредити и аванси на тримесечна база се увеличават с 11 млрд. лв. (8,2%) и в края на миналата година достигат 144,9 млрд. лв. Вземанията от кредитни институции нарастват с 6,1 млрд. лв. (52,7%) до 17,6 млрд. лв., а брутният кредитен портфейл се увеличава с 5,2 млрд. лв. (4,3%) до 127,3 млрд. лв., като в структурата му е отчетен растеж при всички сектори.

Заемите за домакинства през тримесечието нарастват с 2,6 млрд. лв., или 4,7% (в това число с 2,2 млрд. лв. кредитите, обезпечени с жилищен имот). Кредитите за фирмите се увеличават с 2 млрд. лв. (3,6%). Заемите за сектор „Държавно управление“ нарастват с 358 млн. лв. (30,4%), а тези за други финансови предприятия – с 203 млн. лв. (2,1%).

През последното тримесечие на 2025 г. спестяванията в банковата система се увеличават с 12,3 млрд. лв. (6,9%) и в края на декември достигат 190,5 млрд. лв., като най-много нарастват депозитите на домакинства – с 11 млрд. лв. (11%). Спестяванията на фирмите се увеличават със 728 млн. лв. (1,4%), на други финансови предприятия – с 455 млн. лв. (10,2%), а тези на кредитни институции – с 407 млн. лв. (2,4%). Намаление е отчетено при депозитите на сектор „Държавно управление“ – с 267 млн. лв. (6,9%).

В БНБ отчитат, че брутните необслужвани кредити и аванси в края на декември 2025 г. възлизат на 3,94 млрд. лв. и спрямо края на септември се увеличават с 95 млн. лв. (2,5%). Делът им в общата сума на брутните кредити и аванси намалява до 2,72% (от 2,87% в края на септември).

Нетната стойност на необслужваните кредити и аванси (след приспадане на присъщата им обезценка) в края на четвъртото тримесечие е 1,86 млрд. лв., с 68 млн. лв. (3,8%) повече спрямо края на септември. Делът ѝ в общата нетна стойност на кредитите и авансите се понижава до 1,31% (от 1,37% в края на септември).

Собственият капитал в баланса на банковата система към 31 декември е 29,7 млрд. лв. и на тримесечна база нараства с 4,5 млрд. лв. (17,8%), с основния принос на внесения капитал.