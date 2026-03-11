IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Историческият преход към еврозоната на фокус в Banking Today 2026 на Investor.bg

Конференцията ще се проведе на 24 март в Интер Експо Център в София

11:35 | 11.03.26 г.
В разгара на един от най-значимите икономически преходи за България – въвеждането на еврото – банковият и финансовият сектор се изправят пред решения, които ще определят пазара за години напред. Именно в този контекст на 24 март 2026 г. от 14:00 часа в Интер Експо Център Investor.bg ще проведе годишната си конференция Banking Today.

Преходът към еврозоната поставя нови изисквания пред банките, регулаторите и компаниите, а ролята на финансовите институции става определяща за икономическата стабилност и развитието на пазара. Banking Today ще събере представители на водещи банки, регулаторни органи и финтех компании, които ще очертаят перспективите пред сектора след юли 2026 г., с фокус върху лихвените политики, кредитирането, дигитализацията и киберсигурността.

Три дискусионни панела, ключов доклад и стратегически теми ще очертаят програмата на Banking Today. Открийте подробности и се регистрирайте за безплатно присъствие на конференцията на Investor Media PRO

Генерален партньор: Пощенска банка 

Основен партньор: MFG 

Партньори: Axiomy, Фонд на фондовете, Adastra 

С подкрепата на: Devin, HitMax, shopgladen.bg, White Bite Catering, MANCHINI, Angel’s Estate 

Институционални партньори: Fintech, Асоциация на банките в България, Българо-испанска търговска камара, Комисия за финансов надзор, Sofia Tech Park

Медийни партньори: Bloomberg TV Bulgaria, Dnes.bg, “БанкерЪ”, Dir.bg и See News

Последна актуализация: 11:35 | 11.03.26 г.
