Ръстът на кредитирането в България се забави и през февруари

Кредитирането в България се увеличава през февруари, но забавя ръста си за втори пореден месец. В края на миналия месец отпуснатите заеми за бизнеса и домакинствата растат с 14,6% на годишна база, след като отчетоха 14,7% годишно повишение през януари. Към 28 февруари те достигат 61,961 млрд. евро (50,2% от БВП) при 61,369 млрд. евро (49,7% от БВП) към януари, отчита Българската народна банка.

Източник: БНБ

Кредитите за фирми нарастват с 9,4% на годишна база през февруари при 9,6% годишно повишение през януари. В края на миналия месец заемите за бизнеса достигат 27,831 млрд. евро.

Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 4,789 млрд. евро и в сравнение с февруари 2025 г. се увеличават с 11% (след 11,3% годишно повишение през януари).

Заемите за домакинства и фирми, които ги обслужват, са 29,341 млрд. евро към 28 февруари и за година растат с 20,7%, колкото беше и годишното повишение през януари.

Жилищните кредити са 17,299 млрд. евро и нарастват на годишна база с 27,8% при 27,9% годишно увеличение през януари.

Потребителските заеми възлизат на 11,087 млрд. евро и за година се увеличават с 12,8%, колкото беше годишното повишение през януари.

На годишна база другите кредити нарастват с 6,1% (6% годишно повишение през януари 2026 г.), като достигат 275,5 млн. евро.

Кредитите за Работодатели и самонаети лица намаляват с 10,9% на годишна база през февруари при 9,9% годишно понижение през януари, и в края на миналия месец са 250,6 млн. евро.

През февруари приносът на България към паричния агрегат M3 на еврозоната – т.нар. широки пари (банкноти и монети в обращение) се увеличава на годишна база с 18,5% при 18,7% годишно нарастване през януари. Към 28 февруари той е 103,376 млрд. евро (83,8% от БВП) при 102,516 млрд. евро към януари 2026 г. (83,1% от БВП).

Приносът на най-бързоликвидния му компонент – паричният агрегат М1, който включва парите извън банките и безсрочните депозити на фирми и разплащателни влогове на домакинства, се увеличава през февруари с 20,5% на годишна база (21% годишен ръст през януари).

По данни на БНБ в края на миналия месец спестяванията на неправителствения сектор са 84,251 млрд. евро (68,3% от БВП), при 83,719 млрд. евро (67,9% от БВП) в края на януари. Към 28 февруари те нарастват с 16,1% (17% годишно повишение през януари).

Депозитите на фирми са 26,029 млрд. евро в края на февруари и за една година се увеличават с 8,3% при 9,2% годишно повишение през януари.

Спестяванията на финансовите предприятия нарастват с 13,4% на годишна база през февруари при 17,6% годишно увеличение през януари и в края на миналия месец достигат 2,440 млрд. евро.

Депозитите на домакинствата са 55,782 млрд. евро към 28 февруари и растат с 20,3% при 21% годишно увеличение през януари.