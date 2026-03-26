Лихвите по новите депозити растат през февруари на месечна, но намаляват на годишна база

Спестяванията на домакинствата намаляват през миналия месец в сравнение с януари

20:52 | 26.03.26 г.
Снимка: Димитър Кьосемарлиев/ Investor Media Group
Средният лихвен процент по новите депозити в банките в България през февруари намалява на годишна база, но се повишава на месечна и за домакинствата, и за бизнеса, показват актуалните данни от лихвената статистика на Българската народна банка.

Спестяванията на фирмите растат на месечна и годишна база, докато при домакинствата се наблюдава увеличение спрямо февруари 2025 г., но спад спрямо януари тази година.

От централната банка отчитат, че през миналия месец в сравнение с януари средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет (ДДМ) нараства с 0,21 пр. п. до 1,47%, докато на годишна база се отчита спад от 0,34 пр. п.

Обемът на новия бизнес по тези депозити се увеличава за месец с 33,2% (258,9 млн. евро) до 1,039 млрд. евро при годишен ръст с 30,3%.

Средният лихвен процент по овърнайт депозитите се запазва на ниво от 0,06%, колкото беше и през януари.

През февруари средната лихва по спестяванията на домакинствата се увеличава на месечна база с 0,03 пр. п. до 1,08% при годишно намаление с 0,03%.

Обемът на новия бизнес по тези депозити намалява за месец с 18,8% (75,4 млн. евро) до 326,7 млн. евро, като отбелязва годишен ръст от 14,4%.

Средните лихвени проценти по овърнайт депозитите и по депозитите, договорени за ползване след предизвестие, остават на нивата от януари –  съответно, 0,01% и 0,26%.

Лихвени проценти по нов бизнес по депозити с договорен матуритет на сектори нефинансови предприятия и домакинства

Източник: БНБ

БНБ лихви депозити домакинства фирми
