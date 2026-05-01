Уорш е напът да поеме разединен Фед, който се отдалечава от понижаване на лихвите

Докато Кевин Уорш се приближава към това да стане следващият председател на Федералния резерв на САЩ, бъдещите му колеги се отдалечават от подкрепата за възобновяване на намаляването на лихвените проценти, каквото очаква президентът Доналд Тръмп, пише Bloomberg.

На последното си заседание под ръководството на настоящия председател Джером Пауъл, в сряда представителите на паричния орган почти единодушно се съгласиха да запазят лихвените проценти без промяна. Въпреки това се появи дълбоко разногласие относно бъдещата посока на лихвите, като трима централни банкери не се съгласиха с формулировката, която все още насочва към бъдещи понижения.

Пауъл също така потвърди, че ще остане член на Управителния съвет след края на мандата си като председател през май, което отлага възможността Тръмп да назначи нов свой кадър в борда, който да е по-благосклонен към понижаване на лихвите.

„Ако някой очаква незабавни понижения на лихвите, когато Уорш встъпи в длъжност, ще остане разочарован“, казва Кевин Фланаган, ръководител на инвестиционната стратегия в WisdomTree. „Всичко ще зависи от данните през следващите шест седмици и след това, за да могат тези трима несъгласни да преминат от несъгласие към реално желание за ново понижение на лихвите“, добавя той.

В интервю за CNBC на 21 април Тръмп заяви, че ще бъде разочарован, ако Уорш не намали лихвите веднага след встъпването си в длъжност.

Уорш отдавна дава сигнали, че вижда пространство за понижаване на лихвите, но не е казвал изрично, че ще настоява незабавно колегите му във Фед да предприемат такава стъпка след полагането на клетва. Възможно е той да се съгласи с мнозинството финансисти, които смятат, че лихвите засега са на подходящо ниво. Също така е възможно внезапна промяна в икономиката да принуди централната банка да действа.

Но при липса на ясен сигнал от данните, Уорш вероятно ще наследи разделен орган, който става все по-резистентен към намаляване на лихвите.

След като намали разходите по заемите три пъти миналата есен, в изявленията си след заседанията Фед сигнализираше, че допълнителни понижения в крайна сметка ще бъдат подходящи. Но тъй като инфлацията се оказа устойчива, а войната на САЩ и Израел в Иран доведе до рязък скок в цените на енергоносителите, все повече финансисти настояват да се подчертае, че следващото движение може да бъде и повишение.

„Центърът се измества към по-неутрална позиция, и това донякъде е в съответствие с това, което казват и пазарите“, заяви Пауъл пред журналисти след решението на Фед да запази основния лихвен процент в диапазона 3,5%-3,75%.

„Това е послание не само към бъдещия председател, но и към пазарите и администрацията на Тръмп, че Федералният резерв е надеждна и независима институция“, посочва Прия Мисра от JPMorgan Asset Management. „Уорш ще трябва да убеди колегите си, ако иска да намали лихвите“, добавя тя.

Оставането на Пауъл

Решението на Джером Пауъл да остане във Фед може също да намали вероятността от скорошно понижение на лихвите. Напускащият председател заяви, че няма намерение да бъде основна опозиционна сила срещу своя наследник. Решението му е мотивирано от опасения относно „правни атаки срещу Фед, които застрашават способността ни да провеждаме парична политика без политически натиск“.

Въпреки това присъствието му при поемането на поста от Кевин Уорш може да влияе върху паричната политика. Ако не друго, то пречи на Тръмп да назначи свой човек в борда.

„Обявлението на Пауъл, че остава, почти гарантира, че Фед няма да намалява лихвите скоро“, смята анализаторът Патрик Харкър. „Централната банка е в режим на изчакване.“

Дори сред онези представители, които подкрепят запазването на насоката за бъдещи понижения, малцина бързат да намаляват лихвите скоро. Няколко централни банкери заявиха, че им трябва повече време, за да оценят как конфликтът в Близкия изток ще повлияе на икономиката на САЩ, а други се опасяват, че скокът в цените на енергоносителите може да влоши и без това ускорената инфлация.

„Войната продължава, цените на петрола остават високи, инфлационните показатели се движат, а от другата страна - за реалната икономика - получаваме по-силни данни“, посочва експертът Лорета Местър.

„Ако преди последното заседание сте мислили, че следващият ход може да бъде надолу заради положителни развития при инфлацията или притеснения за пазара на труда, много от тези причини вече отпаднаха“, казва още тя.