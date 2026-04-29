Федералният резерв на САЩ запази лихвените проценти без промяна в диапазона между 3,5% и 3,75% - решение, което е очаквано от пазарите.

От изявлението на Фед обаче прозира необичайно разделение между членовете на борда заради въздействието на упоритата инфлация и на фона на смяната на ръководството на американската централна банка, пише CNBC.

Кевин Уорш, номинираният от президента Доналд Тръмп за следващ председател на Федералния резерв, междувременно спечели подкрепата на банковата комисия на Сената в сряда с 13 гласа „за“ срещу 11 „против“ по партийна линия. Това му разчиства пътя да бъде потвърден за председател на Фед от Сената преди края на мандата на Джером Пауъл на 15 май, съобщава Bloomberg.

За Пауъл това може би е последната среща на Федералната комисия за отворените пазари, посочват от CNBC.

Акциите и облигациите поевтиняват на Уолстрийт след обявяването на решението, докато цената на петрола сорт „Брент“ достигна най-високото си ниво от 2022 г. насам. Доходността по 10-годишните държавни облигации на САЩ се повиши до едномесечен връх от 4,4%.

На фона на очакванията за рутинно гласуване за запазване на основния лихвен процент непроменен комисията е разделена с 8 на 4 гласа. Последният път, когато четирима членове на комисията са изразили несъгласие с основната линия на паричната политика, е през октомври 1992 г.

Управителят Стивън Миран, откакто се присъедини към централната банка през септември 2025 г., настоява за намаление на лихвите с четвърт процентен пункт. Другите три гласа „против“ са от регионалните управители Бет Хамак от Кливланд, Нийл Кашкари от Минеаполис и Лори Логан от Далас. Те посочват, че са съгласни с решението, но „не подкрепят включването на тенденция към облекчаване в изявлението в този момент“.

Спорен въпрос за триото беше следното изречение от изявлението на Фед: „При разглеждане на обхвата и времето на допълнителни корекции в целевия диапазон за лихвения процент по федералните фондове комисията ще оцени внимателно постъпващите данни, развиващите се перспективи и баланса на рисковете.“

Формулировката показва вероятността следващият ход да бъде намаление на лихвите, което се подразбира от използването на думата „допълнителен“. Тя

Хамак, Кашкари и Логан, заедно с няколко други представители на Федералния резерв, предупрежвадат за опасност от постоянна инфлация. По-високите цени предвещават по-високи лихвени проценти.

В изявлението след заседанието комисията отбелязва, че „инфлацията е повишена, което отчасти отразява неотдавнашното покачване на световните цени на енергоизточниците“.

Решението бележи третата поредна среща, на която Фед не променя лихвените нива, след трите поредни намаления през миналата година, отбелязва медията.

През по-голямата част от осемте си години като управител на американската централна банка Пауъл успяваше да поддържа силен консенсус в комисията, дори когато Федералният резерв се бореше да овладее инфлацията и да устои на агресивния политически натиск от Белия дом.

Централните банкери обаче са изправени пред икономически климат, в който инфлацията наистина се задържа доста над целта от 2%. Обикновено представителите на Федералния резерв биха пренебрегнали временните ценови шокове, но продължителността на скоковете поражда опасения относно по-дълготрайното въздействие върху потребителите.