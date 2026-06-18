Английската централна банка запази лихвите без промяна с надеждата за траен мир в Иран

Английската централна банка (АЦБ) запази основния лихвен процент във Великобритания на ниво от 3,75% в четвъртък, тъй като представителите ѝ продължават да балансират между необходимостта да овладеят инфлацията, която остава над целевото равнище, и слабия икономически растеж, предава CNBC.

Решението е в съответствие с очакванията на икономистите, анкетирани от Ройтерс, и беше подкрепено от седем от деветимата членове на Комисията по парична политика на АЦБ.

Това се случва в момент, когато по-високите енергийни разходи вследствие на войната на САЩ и Израел в Иран тласкат инфлацията нагоре в много икономики по света, а Великобритания - като нетен вносител на енергия - е особено уязвима към ценови шокове.

Инфлацията в страната се задържа на по-ниското от очакваното ниво от 2,8% през май, като ценовият натиск беше движен основно от нарастващите разходи за горива за транспорт. В същото време данни, публикувани миналата седмица, показаха, че икономиката се е свила с 0,1% през април.

САЩ и Иран постигнаха пробив в мирните преговори, но инвеститорите все още смятат, че Английската централна банка ще повиши лихвените проценти до края на годината. Макар временното споразумение между двете страни да доведе до понижаване на цените на петрола, мирът все още е крехък, а високите енергийни разходи вече оказват влияние върху по-широката икономика.

„Цените на петрола спаднаха през последните дни и това е обнадеждаващо“, посочи гуверньорът Андрю Бейли в изявление след заседанието. В частта, отразяваща собственото му мнение, той добави, че „ситуацията остава непредсказуема и съществува реален риск енергийните цени да останат високи за продължителен период“.

Преди ударите срещу Иран през февруари се очакваше АЦБ да намали лихвените проценти през тази година.