Активите на пенсионните фондове надхвърлят 28 млрд. лева в края на юни

Активите на частните пенсионни фондове, в които българите се осигуряват за допълнителна пенсия, в края на първото полугодие на 2025 г. възлизат на над 28 млрд. лв.

Към края на юни общият размер на нетните активи на всички фондове под управление на дружествата е малко над 28,7 млрд. лв., като 28,4 млрд. лв. са нетните активите на пенсионните фондове, а 282 405 хил. лв. на фондовете за извършване на плащания.

Размерът на нетните активи на пенсионните фондове нараства през първото полугодие на годишна база със 7,65%, а в сравнение с края на декември 2024 г. нетните активи нарастват със 7,50 на сто. Това показват данните на Комисията за финансов надзор (КФН) за дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото полугодие на 2025 г.

С най-голям относителен дял в нетните активи на всички фондове са тези на универсалните пенсионни фондове – 86,78%, следвани от професионалните пенсионни фондове – 6,58 на сто, и доброволните пенсионни фондове – 5,72 на сто. Четвърто място в подреждането заемат фондовете за разсрочени плащания с относителен дял от 0,49 на сто, изпреварвайки фондовете за изплащане на пожизнени пенсии с 0,36 на сто и доброволния фонд по професионални схеми с 0,07 на сто.

Темпът на нарастване на нетните активи се различава по видове пенсионни фондове. Най-бързо нарастват нетните активи на универсалните пенсионни фондове, които отчитат ръст от 7,86 на сто спрямо края на 2024 г. Следват професионалните пенсионни фондове и доброволните пенсионни фондове с ръст за същия период от съответно 5,91 на сто и 3,93 на сто. Отчетеният ръст от доброволния пенсионен фонд по професионални схеми за периода е 3,65 на сто.

Източник: КФН

Според информацията, обобщена на база на отчетите, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор, общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към края на юни тази година е 5 096 203 души, като нараства спрямо края на 2024 г. с 30 070 души, или с 0,59 на сто.

Брутните постъпления от осигурителни вноски в пенсионните фондове през първото полугодие на 2025 г. са общо 1,61 млрд. лв. и се увеличават с 12,66% в сравнение с първото полугодие на 2024 г. Постъпленията от осигурителни вноски в универсалните пенсионни фондове регистрират ръст от 12,62 на сто, а в професионалните пенсионни фондове – с 10,78 на сто. Най-висок ръст в постъпленията от осигурителни вноски се наблюдава при доброволните пенсионни фондове – 16,55 на сто, а в доброволния пенсионен фонд по професионални схеми се отчита слабо намаление в постъпленията от осигурителни вноски.

Лицата, получаващи плащания от фондовете за извършване на плащания, в края на юни 2025 г. са 34 673, от които 6764 пенсионери и 27 909 лица с разсрочени плащания. Това са лица, осигурявали се в универсалните пенсионни фондове и навършили пенсионна възраст.

През първото полугодие от фондовете са изплатени 8 млн. лв. за пенсии, над 75 млн. лв. за разсрочено изплащане на осигурени лица и 647 хил. лв. на наследници на пенсионери и лица, получавали разсрочени плащания. Средният размер на изплатените пенсии е 233,88 лв., а средният размер на разсроченото плащане - 511,49 лв.

В края на полугодието участниците във всички фондове, управлявани от пенсионноосигурителните дружества, са 5 131 626 души, като 5 096 203 от тях са осигурени лица в пенсионните фондове, 27 909 са лица, получаващи разсрочени плащания, и 7514 са пенсионери (4-ма в професионалните и 746 в доброволните пенсионни фондове, и 6764 души във фондовете за изплащане на пожизнени пенсии). През първото полугодие на годината общият брой на участниците във фондовете се е увеличил с 35 389 души или с 0,69 на сто.

Източник: КФН