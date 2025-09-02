В края на юли бюджетните разходи растат с близо 8 млрд. лева на годишна база

Към 31 юли разходите в бюджета възлизат на 50,6 млрд. лева спрямо 41,8 млрд. лева за същия период на 2024 година, сочат официалните данни на Министерството на финансите. От институцията обаче обясняват, че през февруари 2024 година е имало възстановяване на разходи към бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), което е в размер на 1,2 млрд. лева. Ако това плащане се елиминира с оглед съпоставимост на данните, разходите в бюджета се увеличават с около 7,6 млрд. лева, или с 17,7%.

Основната част от плащанията са за пенсии, за персонал и капиталови разходи.

Приходите в бюджета за седемте месеца възлизат на 46,3 млрд. лева, което е ръст от 13,5%, или с 5,5 млрд. лева спрямо същия период на миналата година. Постъпленията в хазната от данъци и осигурителните вноски на работещите възлизат на почти 38 млрд. лева.

Данните сочат, че при изпълнението на бюджета има дефицит от 4,27 млрд. лева, което е 1,96% от прогнозирания брутен вътрешен продукт (БВП) на страната. Към края на юни дефицитът беше в размер на 1,5% от БВП. Той се формира от недостига по националния бюджет (2,78 млрд. лева) и платените проекти по европейски програми с национални средства, възлизащи на 1,5 млрд. лева.

Фискалният резерв към края на 31 юли достига 19,8 млрд. лева, сочат още данните на финансовото министерство.