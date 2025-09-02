Испания отписва дълг на местните правителства за над 83 млрд. евро

Испания продължава с плана си да отпише дълг на регионалните правителства на стойност 83,2 млрд. евро като част от по-широки политически преговори в подкрепа на премиера Педро Санчес, предава Bloomberg.

Мярката, която ще се отнася за заеми, дължими на централното правителство, „е историческа“ и ще позволи на 17-те региона на Испания да „възвърнат финансовата и политическата си независимост“, заяви министърът на финансите Мария Хесус Монтеро на пресконференция във вторник.

Мярката е част от споразумението за инвестиции, подписано с каталунската сепаратистка партия ERC, за да бъде избран Санчес за премиер през 2023 г., и вероятно ще получи одобрение от парламента. Правителството заяви, че тази мярка няма да се отрази на нивото на задлъжнялост на централната администрация. Мадрид първоначално представи плана през февруари.

Новината бе обявена в момент, в който Санчес се бори да спечели подкрепа за бюджета на правителството си за 2026 г., който тепърва трябва да бъде представен пред най-разединения парламент в съвременната история на Испания. Администрацията прехвърли плана си за разходите за 2023 г., който беше одобрен от законодателите през предходната година.

Обявеният във вторник план за дълговете ще спести лихви на стойност 6,6 млрд. евро, които трябва да бъдат платени от регионалните правителства, и може да помогне за преговорите по бюджета. Във всеки случай Санчес заяви в интервю в понеделник, че планира да остане на власт дори ако парламентът гласува против бюджета му.

През последните години отмяната на част от дълга на Каталуния към централната администрация беше ключово искане на двете основни сепаратистки партии в региона – ERC и Junts. И двете групи подкрепиха Санчес, но също така са въвлечени в битка да покажат коя от тях може да получи повече отстъпки от социалистическото правителство на малцинството в Мадрид.

През миналата година правителството беше подложено на широко критики от опозицията след съобщения, че се опитва да отмени част от дълга на Каталуния. Консервативната партия PP е основната опозиционна група и в момента управлява по-голямата част от 17-те региона на Испания.

„Седем от всеки 10 евро, отменени от дълга, са в полза на регионите на PP“, заяви Монтеро.

Социалистическият премиер Санчес оглавява правителство на малцинството и се нуждае от подкрепата на най-малко осем партии, за да приеме законодателство.