През последните години данъчната политика е сред основните теми в българската икономика. С нарастването на държавния дълг все по-актуален става въпросът за повишаването на данъците. Според доклад на МВФ страната рискува да не изпълни критерия на ЕС за бюджетен дефицит под 3%, което налага мерки за овладяване на публичните финанси.

Bloomberg TV Bulgaria попита водещи експерти: Неизбежно ли е повишаването на данъци в България?

Кирил Бошов, Асоциация на индустриалния капитал в България

През последните години наблюдаваме значително раздуване на бюджетните разходи, особено за заплати и социални плащания, без съответен икономически растеж. За да се избегне увеличаване на данъците, е необходимо от 2026 г. нататък да се въведе по-стриктна бюджетна дисциплина и да се ограничи експанзията на разходите.

България вече има стабилна данъчна система – 10% корпоративен и подоходен данък, въведени преди 25 години. Промяната им би изпратила изключително негативен сигнал към инвеститорите и би подкопала доверието в икономическата среда.

Васил Караиванов, макроикономист и преподавател в СУ "Св. Климент Охридски"

Не смятам, че е необходимо повишаване на данъците. В момента икономиката расте с темпове, които осигуряват достатъчно данъчни постъпления за покриване на планирания дефицит от 3% за тази година.

Запазването на данъците и ограничаването на ръста на разходите през 2026 и 2027 г. би трябвало да стабилизира публичните финанси и да предотврати натиск върху бюджета, дефицита и държавния дълг.

Щерьо Ножаров, икономист и преподавател в УНСС

Повишаването на данъците в България не е неизбежно. Международният валутен фонд и други институции препоръчват по-скоро оптимизация на фискалната политика – както в приходната, така и в разходната част. Единствено имотните данъци у нас са на изключително ниско ниво – 0,3% от БВП при средно 1,9% за ЕС. Там може да има основание за корекция.

Гледайте всички коментари от анкетата във видеото на Bloomberg TV Bulgaria.

Стоян Панчев: Няма да има увеличаване на лихвите по кредитите след влизането ни в еврозоната

Премиерът: Данъчно-осигурителната тежест няма да се увеличава Свързани статии