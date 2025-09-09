Стоян Панчев: Няма да има увеличаване на лихвите по кредитите след влизането ни в еврозоната

Не мисля, че ще има увеличаване на лихвите по кредитите след влизането ни в еврозоната. Това мнение изрази пред БНР макроикономистът Стоян Панчев от Експертен клуб за икономика и политика.

"Самата еврозона започва да намалява своите лихвени проценти от две години, а и сега се очаква ново намаление, което ще доведе до освобождаване на ликвидност и този ресурс означава по-ниски лихви. От Федералния резерв на САЩ също очакваме рязко да свали лихвите. Европейската централна банка не може да си позволи те да са много по-високи от тези в Щатите, затова ще има допълнително сваляне на лихвения процент в еврозоната. Мисля, че ще има едно приближаване на европейските лихви към българските", прогнозира той.

Макроикономистът засегна и друг въпрос, който засяга линията на бедност у нас. Според него няма смисъл от промяна на начина, по който тя се изчислява, след като „така се прави в цяла Европа“. "Смяната на методиката при един такъв показател, особено без премисляне, често води до проблеми", предупреди Стоян Панчев.

Той коментира и планираното увеличение на минималната работна заплата до 1213 лева.

"Минималната заплата в момента се изчислява като 50% от средната работна заплата. Това е новият механизъм, който непрекъснато задвижва едно увеличение на минималната заплата и съответно на средната. Много бързо този механизъм трябва да бъде сменен. Работодателите започват да заобикалят още повече минималната работна заплата", заяви макроикономистът.

Като пример за това той даде вноса на чуждестранни работници, които вече се увеличиха до 100 хиляди през последната година и те са назначени по МРЗ в сектори като туризъм и ресторантьорство, което довежда до спад на заетостта и възнагражденията на българските работници. Той настоява да се преценява как се вдигат различни показатели, но и ефекта върху реалната икономика.

Панчев анализира думите на премиера Желязков, че няма да се вдигат данъци и осигуровки в новия бюджет.

"Изненадам съм, че премиерът даде такова смело обещание. На мен ми се струва, че ще се наложи вдигане на данъци и осигуровки заради дефицита в бюджета. Може би премиерът планира някакво овладяване на разходите, за да може да влезем в рамките. Но аз по-скоро очаквам вдигане на данъци. Най-бързо и безболезнено ще се реши този проблем, ако се вдигне данък добавена стойност (ДДС)“, коментира той, но смята, че това е най-малко вероятно, защото ще доведе и до допълнителна инфлация.

Панчев все пак изрази надежда, че ще се върви към оптимизиране на разходи, но смята, че политиците не го предвиждат в тригодишната фискална програма и вече два месеца има проблем с бюджетния дефицит.

„Дефицитът беше изпуснат още през 2024 година, напомни експертът. – Изпуснахме инфлацията, защото самото правителство си беше повярвало, че няма да има инфлация след положителния конвергентен доклад за еврото.“

Икономистът прогнозира, че може да има и допълнително увеличение на цените, „ако стане като в Хърватия“, където след получаване на датата за влизане в еврозоната различни търговци са потърсили начин да индексират нагоре цените преди влизане на валутата и ограниченията, които биха им наложили глоби.

Панчев смята, че е много вероятно допълнително цените още да се вдигат до 1 януари 2026 г.