Икономист: Не трябва да се повишават данъците, а да се коригират разходите

При съществуването на доста сериозна неефективност на бюджетните разходи, повишаването на данъците няма да реши проблемът с разходната част на бюджета. Това коментира пред БНР икономистът от Експертен клуб за икономика и политика Димитър Чобанов.

Важно е не само колко се събира, а какво получават данъкоплатците срещу това, което е събрала държавата, посочи той.

Чобанов заяви, че през последните пет години е налице бързо нарастване на разходите, най-вече за заплати в бюджетния сектор и за пенсии. Според него това създава структурен проблем.

"Дефицитът не произтича от това, че нямаме добра данъчна събираемост и че данъчните приходи не са достатъчни, а че имаме една несъобразена с възможностите на икономиката разходна система, която води до това, че разходите далеч изпреварват възможностите на икономиката за генериране на приходи. Това, което трябва да се направи в такъв случай, не е да се повишават данъците, а да се коригират разходите", заяви икономистът.

Чобанов е категоричен, че българската данъчна система работи добре.

"През последните 18 години, откакто беше въведен плоският данък, данъчната система работи. Включително в изпълнението на бюджета за 2025 г. се вижда, че един от много малкото данъци, които се изпълняват според това как са заложени в бюджета, е именно данъкът върху личните доходи. Този вид данък представлява нещо, което осигурява много добра предвидимост и това е много важно в една такава ситуация, в каквато е изпаднал бюджетът в момента - да имаме много сериозен бюджетен дефицит и да е необходимо сигурно планиране на приходите“, каза той.

По думите му цялата данъчна система трябва да бъде насочена към постигането на определени резултати и те на първо място трябва да бъдат свързани със създаване на условия за икономически растеж в страната.

„Трябва да имаме относително лесни за събиране приходи, т.е. относително малки разходи за издръжка на приходните агенции, и също така тя трябва да бъде достатъчно добре разпределена сред различните видове данъци“, посочи икономистът.

Той цитира проучвания, според които системите, които осигуряват най-силен стимул на икономиката, са свързани с по-ниско пряко данъчно облагане и малко по-високо облагане на потреблението. "Това е заложено и се изпълнява вече толкова години в българската данъчна система. България трябва да се съобразява и с изискванията, свързани с членството ни в ЕС", подчерта Чобанов.

Според него не трябва да се отказваме с лека ръка от нещо, което сме постигнали, без преди това да е са взети мерки за повишаване на ефективността на разходите.

"Не трябва да слагаме каруцата пред коня, т.е. първо да вдигаме доходите, а после да се чудим как да намерим парите", категоричен е икономистът.