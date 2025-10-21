IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна

Вътрешният дълг на България от ДЦК достигна 3 млрд. лева

Министерството на финансите преотвори емисия тригодишни ДЦК и изтъргува още 300 млн. лева на аукцион

16:50 | 21.10.25 г. 1
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Димитър Кьосемарлиев/ Investor Media Group
Снимка: Димитър Кьосемарлиев/ Investor Media Group

Вътрешният дълг на България от началото на годината досега достигна 3 млрд. лева, след като на 20 октомври Министерството на финансите преотвори емисия тригодишни ДЦК, която беше пусната в обращение на проведения на 20 януари аукцион, съобщи финансовото ведомство.

Емисията е деноминирана в лева, с падеж 22 януари 2028 година и годишен лихвен купон от 2,75%. Обемът на емисията в обращение беше увеличен с 300 млн. лв. на проведения в понеделник от Българската народна банка аукцион, с което достигна 1,6 млрд. лв. номинална стойност. Заедно с емисията седемгодишни ДЦК, проведена засега тази година, сумата достига 3 млрд. лв.

Отчетената на аукциона среднопретеглена годишна доходност e в размер на 2,47%.

Общият размер на подадените поръчки възлезе на 366,25 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1,22. Отчетеният спред спрямо бенчмарковите германски федерални облигации за одобрения обем от 300 млн. лв. е в размер на 61 базисни точки.

От БНБ посочиха, че до участие в аукциона са допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност 366,250 млн.  лв., в т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност 72 млн. лв. Средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 100,54 лв. на 100 лв. номинал. В аукциона са се включили осем първични дилъри на ДЦК.

Източник: БНБ Източник: БНБ

Министерството на финансите си запазва правото да предлага за продажба допълнителни количества от емисията.

Припомняме, че предвиденият таван за нов дълг в бюджета е 11,7 млрд. лв., като реално необходимата сума вероятно ще достигне 9,5 млрд. лв., при условие че дефицитът не се окаже по-голям от заложените 5,8 млрд. лв.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 16:50 | 21.10.25 г.
аукцион БНБ МФ тригодишни ДЦК
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Данъци и бюджет виж още

Коментари

Добави коментар
1
rate up comment 6 rate down comment 2
RobinRedRideHOOD
преди 1 час
Скоро сме в еврозоната ура! Ще можем да се напомпаме с милиарди евра дълг, а после тези в еврозоната да ги връщат ... Дано само те не ни изпреварят с тази стратегия!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Финанси виж още