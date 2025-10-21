Вътрешният дълг на България от ДЦК достигна 3 млрд. лева

Вътрешният дълг на България от началото на годината досега достигна 3 млрд. лева, след като на 20 октомври Министерството на финансите преотвори емисия тригодишни ДЦК, която беше пусната в обращение на проведения на 20 януари аукцион, съобщи финансовото ведомство.

Емисията е деноминирана в лева, с падеж 22 януари 2028 година и годишен лихвен купон от 2,75%. Обемът на емисията в обращение беше увеличен с 300 млн. лв. на проведения в понеделник от Българската народна банка аукцион, с което достигна 1,6 млрд. лв. номинална стойност. Заедно с емисията седемгодишни ДЦК, проведена засега тази година, сумата достига 3 млрд. лв.

Отчетената на аукциона среднопретеглена годишна доходност e в размер на 2,47%.

Общият размер на подадените поръчки възлезе на 366,25 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1,22. Отчетеният спред спрямо бенчмарковите германски федерални облигации за одобрения обем от 300 млн. лв. е в размер на 61 базисни точки.

От БНБ посочиха, че до участие в аукциона са допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност 366,250 млн. лв., в т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност 72 млн. лв. Средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 100,54 лв. на 100 лв. номинал. В аукциона са се включили осем първични дилъри на ДЦК.

Източник: БНБ

Министерството на финансите си запазва правото да предлага за продажба допълнителни количества от емисията.

Припомняме, че предвиденият таван за нов дълг в бюджета е 11,7 млрд. лв., като реално необходимата сума вероятно ще достигне 9,5 млрд. лв., при условие че дефицитът не се окаже по-голям от заложените 5,8 млрд. лв.