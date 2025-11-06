IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна

Държавата планира още 300 млн. лева дълг

Министерство на финансите преотваря за седми път емисия седемгодишни ДЦК с фиксиран лихвен процент от 3,25%

12:20 | 06.11.25 г.
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Димитър Кьосемарлиев/ Investor Media Group
Снимка: Димитър Кьосемарлиев/ Investor Media Group

Българска народна банка ще проведе на 17 ноември аукцион за продажба на лихвоносни съкровищни облигации със срочност седем години (2556 дневни) от отворен тип с фиксиран лихвен процент 3,25 на сто с падеж 29 януари 2032 г., съобщи централната банка.

Министерство на финансите преотваря за седми път емисията държавни ценни книжа (ДЦК), като номиналната стойност на предложеното количество е 300 млн. лева, а датата на плащане - 19 ноември 2025 г.

Източник: БНБ Източник: БНБ

Това е 13-ият за тази година аукцион, след като финансовото ведомство възобнови емисионната си активност на вътрешния пазар след повече от едногодишно отсъствие.

По решение на Министерството на финансите първичните дилъри могат да участват в аукциона и с несъстезателни поръчки от свое име, но за сметка на свои клиенти, които не са банки или инвестиционни посредници, включително и такива, установени в друга държава членка или в трета страна.

Съотношението на ДЦК, предлагани със състезателни и несъстезателни поръчки, е 50 към 50 от общото предложено количество.

Участниците в аукциона трябва да имат предвид, че Министерство на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисия BG20 400 25 210/29.01.2025 Г.

Финансовото ведомство си запазва правото да отхвърля всички, респективно да одобрява, определени поръчки, както и да одобрява количество, различно от предварително обявеното.

Припомняме, че предвиденият таван за нов дълг в бюджета е 11,7 млрд. лв., като реално необходимата сума вероятно ще достигне 9,5 млрд. лв., при условие че дефицитът не се окаже по-голям от заложените 5,8 млрд. лв.

От началото на годината досега вътрешният дълг на България достигна 3 млрд. лева.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 12:20 | 06.11.25 г.
БНБ Министерство на финансите аукцион седемгодишни ДЦК вътрешен дълг икономиката на България
напиши коментар
Специални проекти виж още
Най-четени новини
Още от Данъци и бюджет виж още

Коментари

Добави коментар
Финанси виж още