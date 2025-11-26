Европейският парламент даде зелена светлина на бюджета на ЕС за 2026 г.

Европейският парламент прие в сряда бюджета на Европейския съюз за 2026 г., който определя ангажименти в размер на 192,77 млрд. евро и плащания от 190,1 млрд. евро, включително средствата от специалните инструменти, съобщава БТА. В подкрепа на бюджета гласуваха 419 евродепутати, „против“ бяха 185, а 53 се въздържаха. След окончателното му приемане бюджетът ще влезе в сила на 1 януари 2026 г.

Така за следващата година ЕС ще разполага със 192,77 млрд. евро за поети задължения, което представлява намаление с 3,3 на сто спрямо бюджета за 2025 година. За непредвидени разходи са заделени 715,7 млн. евро.

Парламентът успешно договори допълнителни 372,7 млн. евро за ключови приоритетни програми спрямо предложението на Европейската комисия. Сред увеличените пера са хуманитарната помощ (35 млн. евро), програмата „Хоризонт Европа“ (20 млн. евро), инструментът за управление на границите и визите (10 млн. евро), Механизмът за гражданска защита на ЕС (10 млн. евро), програмата „Лайф“ (10 млн. евро), военната мобилност (10 млн. евро), програмата EU4Health (3 млн. евро) и „Еразъм+“ (3 млн. евро).

Механизмът за свързване на Европа получава допълнителни 23,5 млн. евро - 15 млн. евро за енергийни проекти и 8,5 млн. евро за транспортни. Инструментът „Глобална Европа“ е увеличен с още 60 млн. евро, от които 35 млн. евро за държавите от южното съседство и 25 млн. евро за източното съседство.

За 2026 г. Инструментът за гъвкавост мобилизира над 2,04 млрд. евро, насочени към подраздел 2б „Устойчивост и ценности“ (2,01 млрд. евро), раздел 7 „Европейска публична администрация“ (23,3 млн. евро), раздел 5 „Сигурност и отбрана“ (3,5 млн. евро) и подраздел 2а „Икономически, социални и териториални въпроси“ (1 млн. евро).

Председателят на комисията по бюджети в Европейския парламент Йохан ван Овертвелд (Европейски консерватори и реформисти, Белгия) заяви по време на пленарния дебат, че ЕС функционира „във времена на сътресения, нарастващи очаквания и увеличаващи се изисквания към бюджета на Съюза“. Той уточни, че напредък се отчита, но „само бюджетът няма да бъде достатъчен“ и ще са необходими „допълнителни усилия и нови стъпки за повишаване на конкурентоспособността“.

Повече от 93 на сто от бюджета на Европейския съюз се изразходват директно за програми, които подкрепят хора и проекти в държавите членки, сочат данни на институциите на ЕС. Годишният бюджет на Съюза, който обхваща 27 държави и около 450 милиона европейски граждани, остава сравнително малък – в диапазона между 160 и 200 милиарда евро за периода 2021–2027 година.

За сравнение, тази сума е приблизително съпоставима с националния бюджет на Полша, която има население от почти 39 милиона души. Бюджетът на ЕС представлява около 30 на сто от бюджета на Германия, която има население от 84 милиона души.