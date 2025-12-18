Търговският дефицит на България расте с 41% за година към края на октомври

Търговският дефицит на България през октомври се увеличава с 41,27% до 1,044 млрд. евро при дефицит от 739 млн. евро преди година. Това показват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ).

За първите десет месеца на тази година търговският недостиг е в размер на 7,083 млрд. евро при дефицит от 3,548 млрд. евро за същия период на миналата година, като расте близо два пъти на годишна база (99,63%).

Износът на български стоки е 3,981 млрд. евро през октомври и за една година нараства със 76,5 млн. евро (2%). За десет месеца той достига 35,447 млрд. евро, като намалява за година с 1,317 млрд. евро (3,6%). За сравнение, от януари до октомври 2024 г. експортът нараства на годишна база с 0,2%.

Вносът на стоки за октомври е над 5,025 млрд. евро при ръст с 381,8 млн. евро (8,2%) спрямо година по-рано (4,644 млрд. евро). За десет месеца той е 42,530 млрд. евро, като се увеличава с 2,217 млрд. евро (5,5%) на годишна база. За сравнение, от януари до октомври 2024 г. вносът нараства за година с 2,2%.

В централната банка отчитат, че салдото по услугите е на плюс с 665,5 млн. евро при положително салдо от 637,9 млн. евро за октомври 2024 г. За първите десет месеца на тази година то е на положителна територия със 7,093 млрд. евро при положително салдо от 6,884 млрд. евро десетте месеца на 2024 г.

Текущата и капиталова сметка през октомври е на минус с 975,1 млн. евро при дефицит от 662,9 млн. евро преди година. За януари – октомври тя е на отрицателна територия с 3,273 млрд. евро при положително салдо от 978,2 млн. евро за януари – октомври миналата година.

Източник: БНБ

За октомври салдото по текущата сметка е минус с 1,064 млрд. евро при отрицателно салдо от 753,6 млн. евро за октомври 2024 г. За първите десет месеца на тази година текущата сметка е с отрицателна стойност и възлиза на 4,052 млрд. евро, като за периода от януари – октомври 2024 г. пак беше на минус с 392,7 млн. евро.

Капиталовата сметка е положителна и възлиза на 89,5 млн. евро при излишък от 90,6 млн. евро за октомври миналата година. За десет месеца тя излиза на плюс със 778,8 млн. евро при излишък от 1,370 млрд. евро за същия период на 2024 г.

Финансовата сметка за октомври е на минус с 1,243 млрд. евро при отрицателна стойност от 1,066 млрд. евро за октомври 2024 г. От януари до октомври тази година тя е на минус с повече от 5,233 млрд. евро при отрицателна стойност от 332,2 млн. евро за същия период на миналата година.

Източник: БНБ

Преките инвестиции – активи нарастват с 65,7 млн. евро при 107,6 млн. евро за октомври 2024 г. За десет месеца те се повишават с 1,321 млрд. евро при нарастване с 943,6 млн. евро за същия период на 2024 г.

Преките инвестиции – пасиви се увеличават с 502 млн. евро при ръст с 415,2 млн. евро за октомври 2024 г. От януари октомври те растат с 3,470 млрд. евро при увеличение с 2,700 млрд. евро за януари – октомври 2024 г.

Резервните активи на БНБ се понижават с 3,586 млрд. евро през октомври при спад с 2,192 млрд. евро преди година. За десет месеца те намаляват с 1,949 млрд. евро при понижение с 3,037 млрд. евро за същия период на 2024 г.