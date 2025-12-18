IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Търговският дефицит на България расте с 41% за година към края на октомври

За десет месеца недостигът в стокообмена е близо два пъти при износ за 35,447 млрд. евро и внос за 42,530 млрд. евро, отчете БНБ

15:36 | 18.12.25 г.
Снимка: Pixabay

Търговският дефицит на България през октомври се увеличава с 41,27% до 1,044 млрд. евро при дефицит от 739 млн. евро преди година. Това показват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ).

За първите десет месеца на тази година търговският недостиг е в размер на 7,083 млрд. евро при дефицит от 3,548 млрд. евро за същия период на миналата година, като расте близо два пъти на годишна база (99,63%).

Износът на български стоки е 3,981 млрд. евро през октомври и за една година нараства със 76,5 млн. евро (2%). За десет месеца той достига 35,447 млрд. евро, като намалява за година с 1,317 млрд. евро (3,6%). За сравнение, от януари до октомври 2024 г. експортът нараства на годишна база с 0,2%. 

Вносът на стоки за октомври е над 5,025 млрд. евро при ръст с 381,8 млн. евро (8,2%) спрямо година по-рано (4,644 млрд. евро). За десет месеца той е 42,530 млрд. евро, като се увеличава с 2,217 млрд. евро (5,5%) на годишна база. За сравнение, от януари до октомври 2024 г. вносът нараства за година с 2,2%.

В централната банка отчитат, че салдото по услугите е на плюс с 665,5 млн. евро при положително салдо от 637,9 млн. евро за октомври 2024 г. За първите десет месеца на тази година то е на положителна територия със 7,093 млрд. евро при положително салдо от 6,884 млрд. евро десетте месеца на 2024 г.

Текущата и капиталова сметка през октомври е на минус с 975,1 млн. евро при дефицит от 662,9 млн. евро преди година. За януари – октомври тя е на отрицателна територия с 3,273 млрд. евро при положително салдо от 978,2 млн. евро за януари – октомври миналата година.

Източник: БНБ Източник: БНБ

За октомври салдото по текущата сметка е минус с 1,064 млрд. евро при отрицателно салдо от 753,6 млн. евро за октомври 2024 г. За първите десет месеца на тази година текущата сметка е с отрицателна стойност и възлиза на 4,052 млрд. евро, като за периода от януари – октомври 2024 г. пак беше на минус с 392,7 млн. евро.

Капиталовата сметка е положителна и възлиза на 89,5 млн. евро при излишък от 90,6 млн. евро за октомври миналата година. За десет месеца тя излиза на плюс със 778,8 млн. евро при излишък от 1,370 млрд. евро за същия период на 2024 г.

Финансовата сметка за октомври е на минус с 1,243 млрд. евро при отрицателна стойност от 1,066 млрд. евро за октомври 2024 г. От януари до октомври тази година тя е на минус с повече от 5,233 млрд. евро при отрицателна стойност от 332,2 млн. евро за същия период на миналата година. 

Източник: БНБ Източник: БНБ

Преките инвестиции – активи нарастват с 65,7 млн. евро при 107,6 млн. евро за октомври 2024 г. За десет месеца те се повишават с 1,321 млрд. евро при нарастване с 943,6 млн. евро за същия период на 2024 г.

Преките инвестиции – пасиви се увеличават с 502 млн. евро при ръст с 415,2 млн. евро за октомври 2024 г. От януари октомври те растат с 3,470 млрд. евро при увеличение с 2,700 млрд. евро за януари – октомври 2024 г.

Резервните активи на БНБ се понижават с 3,586 млрд. евро през октомври при спад с 2,192 млрд. евро преди година. За десет месеца те намаляват с 1,949 млрд. евро при понижение с 3,037 млрд. евро за същия период на 2024 г.

rate up comment 2 rate down comment 0
Az_Kocho
преди 17 минути
До: khao....аааа това си е ваш проблем. За разлика от капиталистическите лоши държави където правителствята популистки дават отсрочки или дори опростяват част от кредитите в България, най капиталистическата държава няма такива работи. Няма фалит а доживотно и наследствено плащане, така че упе да ви е яку, хахах
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
2
rate up comment 0 rate down comment 2
khao
преди 37 минути
До: Az_Kocho как ще приклчюи? Като си върнем кредитите ли? :):)
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 10 rate down comment 1
Az_Kocho
преди 1 час
"Търговският дефицит на България расте с 41% за година към края на октомври* .....няма страшно ще живеем от внос и на кредити и ще изглеждаме много заможни, докато и това приключи, после ще има сълзи и сополи и клетви как всичко друго ни е виновно, но не и ние самите, хахахах
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
