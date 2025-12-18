Чуждите инвестиции в България растат с близо 35% през октомври

Притокът на преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в България през октомври е в размер на 448,5 млн. евро, при положителен поток от 332,6 млн. евро за октомври 2024 г. което е увеличение с близо 35% ( 115,9 млн. евро). За десет месеца той е над 2,566 млрд. евро, като е по-голям със 135,4 млн. евро (5,6%) спрямо този за януари – октомври 2024 г. (положителен поток от 2,430 млрд. евро). Това показват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ), които подлежат на ревизия в бъдеще.

Източник: БНБ

Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е положителен и възлиза на 128,1 млн. евро за десетте месеца на годината, като расте на годишна база с 87,3 млн. евро. За сравнение, в периода от януари до октомври 2024 г. той излезе на плюс с 40,8 млн. евро.

В централната банка отчитат, че нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е отрицателен в размер на 16 млн. евро (в т.ч. отрицателен поток от 18,3 млн. евро за Русия), при отрицателен нетен поток от 9,5 млн. евро за януари – октомври 2024 г.

По предварителни данни, статия Реинвестиране на печалба (показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат) е положителна и възлиза на 3,182 млрд. евро, при положителна стойност от 2,234 млрд. евро за януари – октомври 2024 г.

Нетният поток по подстатия Дългови инструменти (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) е на минус със 744,6 млн. евро, при положителна стойност от 155,4 млн. евро за януари – октомври миналата година.

По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в чужбина за януари – октомври 2025 г. възлиза на 418,1 млн. евро, при 673,8 млн. евро за същия период на миналата година. През октомври нетният поток е положителен и възлиза на 12,2 млн. евро, при положителна стойност от 25 млн. евро за октомври 2024 г.