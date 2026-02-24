IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: политическата криза България в еврозоната Изкуствен интелект Войната в Украйна

Златните резерви на Венецуела са намалели с 11% през 2025 г.

Общо страната е приключила миналата година с 47 тона

08:38 | 24.02.26 г.
Автор - снимка
Създател
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Златните резерви на Венецуела са намалели с 11 процента до 47 тона през 2025 г. Това сочат данни на централната банка на страната, до които Ройтерс е получила достъп, цитирани от БТА. 

Банката приключи 2024 г. със златни резерви в размер на 53 тона или спад с 13 процента спрямо предходната година. 
 
Стойността на венецуелските златни резерви към края на декември в била 6,63 млрд. долара, като средната цена на златото се оценява от централната банка на 4389,45 долара за тройунция - значително увеличение на годишна основа на фона на високите световни цени на благородния метал. 
 
Централната банка засега не е предоставила подробна информация за резервите и не е отговорила на запитванията за коментар, отбелязва Ройтерс. 

Свързани статии

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 08:40 | 24.02.26 г.
икономиката на венецуела цена на златото
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Данъци и бюджет виж още

Коментари

Добави коментар
Финанси виж още