Златните резерви на Венецуела са намалели с 11% през 2025 г.

Златните резерви на Венецуела са намалели с 11 процента до 47 тона през 2025 г. Това сочат данни на централната банка на страната, до които Ройтерс е получила достъп, цитирани от БТА.

Банката приключи 2024 г. със златни резерви в размер на 53 тона или спад с 13 процента спрямо предходната година.



Стойността на венецуелските златни резерви към края на декември в била 6,63 млрд. долара, като средната цена на златото се оценява от централната банка на 4389,45 долара за тройунция - значително увеличение на годишна основа на фона на високите световни цени на благородния метал.



Централната банка засега не е предоставила подробна информация за резервите и не е отговорила на запитванията за коментар, отбелязва Ройтерс.