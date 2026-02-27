Държавата отново предлага на аукцион петгодишни облигации за 150 млн. евро

На 9 март Българска народна банка ще проведе аукцион за продажба на лихвоносни съкровищни облигации със срочност пет години (1862 дневни) от отворен тип с фиксиран лихвен процент 2,75% от емисия с падеж 28 януари 2031 г.

Министерството за финансите преотваря емисията, като номиналната стойност на предложеното количество е 150 млн. евро, съобщи Българската народна банка.

Източник: БНБ

На петия за тази година аукцион по решение на Министерството на финансите първичните дилъри могат да участват и с несъстезателни поръчки от свое име, но за сметка на свои клиенти, които не са банки или инвестиционни посредници, включително и такива, установени в друга държава членка или в трета страна.

Допълнителните условия към инвеститорите е съотношението на ДЦК, предлагани със състезателни и несъстезателни поръчки, да е 50 към 50 от общото предложено количество.

Участниците в аукциона трябва да имат предвид, че Министерството на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисия № BG 20 301 26 119/28.01.2026 г. с падеж 28 януари 2031 г.

Финансовото ведомство си запазва правото да отхвърля всички поръчки, респективно да одобрява определени, както и да одобрява количество, различно от предварително обявеното.

Досега на четирите аукциона от началото на годината са пласирани съкровищни облигации за 600 млн. евро.

Припомняме, че през миналата година на вътрешния пазар Министерството на финансите пласира книжа за 3,3 млрд. лева на 15 аукциона, на които се предлагаха три- и седемгодишни ДЦК.

През миналата година проектът за Бюджет 2026 г. не беше гласуван и според удължителния бюджет максималният размер на новия дълг, който правителството може да поеме за тази година, е 10,5 млрд. евро, в които са включени вътрешен и външен дълг.

През октомври 2025 г. Министерството на финансите изготви проект на стратегия за управление на държавния дълг. В него е записано, че трябва да се постигнат целите, насочени към удовлетворяване на потребностите от дългово финансиране, при отчитане на влиянието и ограничителните условия на външната и вътрешната макроикономическа среда и потенциалните рискове.

Стратегията беше изготвена при отчитане на показателите за очакваното изпълнение на държавния бюджет за 2025 г. и на база допусканията, при които са разработени законопроектът за държавния бюджет за 2026 г. и проектът на актуализираната Стратегия за бюджетна прозрачност за периода 2026-2028 г.

Това се случи преди приемането на България в еврозоната и преди да се гласува удължителен закон за бюджета за тази година. Предвиденото ново дългово финансиране е изчислено в левове. В периода от 2026 до 2028 г. се планира то да достигне 13,3 млрд. лв. за 2026 г., 12,4 млрд. лв. за 2027 г. и 10,9 млрд. лв. за 2028 г.

На последното си заседание за миналата година Министерският съвет в оставка обяви проект за аукциони за ДЦК за граждани. Ако бъде приета нормативната уредба, през тази година може да видим аукциони и за тях.