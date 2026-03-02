Финансовото министерство очаква бюджетен дефицит от 0,5% към края на февруари

Министерството на финансите очаква бюджетният дефицит на България към края на февруари да възлезе на 0,6 млрд. евро (0,5 на сто от прогнозния БВП). Предварителните данни и оценки на ведомството сочат, че дефицитът за първите два месеца на 2026 г. остава близък до отчетения за същия период на 2025 г. (511,1 млн. евро).

Приходите, помощите и даренията по консолидираната фискална програма (КФП) към февруари се очаква да бъдат в размер на 6,9 млрд. евро, което е с 1,3 млрд. евро повече спрямо отчетените за същия период на миналата година. За този ръст принос имат данъчните приходи, които нарастват номинално спрямо февруари 2025 г. с 0,8 млрд. евро и постъпленията в частта на помощите и даренията, които нарастват с 0,5 млрд. евро. Неданъчните приходи остават близки до постъпленията за същия период на предходната година.

Разходите по консолидираната фискална програма (включително вноската на България в бюджета на Европейския съюз) към февруари се предвижда да бъдат 7,4 млрд. евро. За сравнение, година по-рано те бяха в размер на 6,1 млрд. евро. Нарастване на разходите се очертава при социалните плащания, включително разходите за пенсии, както и при разходите за персонал, капиталовите разходи и други.

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена към 28 февруари от централния бюджет, е 0,2 млрд. евро.

За януари е отчетен бюджетен излишък от 0,2% от БВП

Бюджетното салдо по КФП за януари е положително в размер на 212,1 млн. евро (0,2% от прогнозния БВП), сочат данните за изпълнението на бюджета към 31 януари, разпространени днес.

Приходите, помощите и даренията за януари са 3,607 млрд. евро. Постъпленията нарастват с 11,4% спрямо януари 2025 г. Сравнени със същия период на 2025 г. данъчно-осигурителните приходи нарастват номинално с 11,3%, неданъчните приходи намаляват с 2,5%, а постъпленията в частта на помощите и даренията са повече със 75,9 млн. евро.

Данъчните постъпления (включително приходите от осигурителни вноски) са в размер на 2,977 млрд. евро и формират 82,5% от общите постъпления за периода.

Неданъчните приходи, които се формират основно от приходи от държавни, общински и съдебни такси, приходи и доходи от собственост, приходи от концесии, приходи от продажба на квоти за емисии на парникови газове и други, са в размер на 362,7 млн. евро.

Приходите от помощи и дарения (основно постъпления по програмите и фондовете на ЕС) са 266,9 млн. евро.

Разходите за януари възлизат на близо 3,396 млрд. евро спрямо 2,95 млрд. евро година по-рано, което е ръст от 15,1%. Нарастване на разходите има основно в частта на социалните и здравноосигурителните плащания, включително разходите за пенсии, както и при разходите за персонал, капиталовите разходи и други.

Нелихвените разходи надхвърлят 3,192 млрд. евро, като се повишават с 14,2% на годишна база. Текущите нелихвени разходи са в размер на 3,011 млрд. евро. Капиталовите разходи възлизат на 174,2 млн. евро.

Размерът на фискалния резерв към 31 януари е 8,24 млрд. евро, включително 7,145 млрд. евро депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 1,096 млрд. евро вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Бюджетният дефицит в края на 2025 година достигна 3,1% от БВП. Приходите към 31 декември са над 86,086 млрд. лв., което е 95,4% от годишните разчети. Разходите са 92,914 млрд. лв., или 96,1% от разчетите, сочи справка в сайта на финансовото министерство.

Размерът на фискалния резерв към края на миналата година е 17,467 млрд. лв.