Швейцария вписва наличието на парите в брой в конституцията си

Швейцария гласува за вписване на наличието на пари в брой в конституцията си. Така страната се включва в инициатива, която цели да предотврати края на физическите пари, пише Bloomberg.

Правителственият план за конституционните промени получава подкрепата на 73% от гласоподавателите, според предварителните официални оценки. Подобно предложение от група, наречена „Швейцарско движение за свобода“, получава 46% подкрепа.

Гласуването бележи рядък момент на предпазливост относно естеството на парите. Референдумът отчита електоралната температура, а не просто разчита на потребителското поведение, за да се прецени мненията на гражданите относно парите.

Използването на пари в брой за плащания в страната бързо намалява, като преди две години достигна само 30% от трансакциите в сравнение със 70% по-малко от десетилетие по-рано. Въпреки това швейцарците обичат своите франкове и все още използват монети с дизайни, датиращи от средата на 19-и век.

По време на периода на отрицателни лихвени проценти, който приключи през 2022 г., големи суми пари бяха изтеглени от банкови сметки, за да се избегнат такси, и вместо това бяха съхранявани в банкноти.

Днес средностатистическият жител на Швейцария държи почти 10 700 долара у дома, най-голямата сума във всички икономики, за които Банката за международни разплащания събира данни.

В отделно гласуване швейцарците изглежда са готови да подкрепят отмяната на данъчна структура, която поставя в неравностойно положение двойките с равностоен двоен доход, наречена „наказание за брак“. Правителствено преброяване показва, че реформата ще бъде приета с 54% подкрепа.

Фискалната система на Швейцария в момента благоприятства двойки, при които единият партньор – често съпругът, печели значително повече от другия или при които само единият партньор работи. На свой ред, тежестта върху партньорите, които получават сходни заплати, често се увеличава, когато се оженят, тъй като те се оценяват въз основа на общите им доходи.

Реформата, която някои наблюдатели смятат за най-фундаменталната промяна в швейцарската фискална система след въвеждането на данъка върху добавената стойност през 1995 г., се очаква да влезе в сила около 2032 г., след дълъг период на поетапно въвеждане, за който настояваха кантоналните власти. „Наказанието за брак“ в момента засяга около 670 хил. двойки в страната.

Гласоподавателите отхвърлят предложенията за намаляване на таксите, които финансират обществения радио- и телевизионен оператор, и за увеличаване на разходите за борба с изменението на климата.