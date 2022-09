Новата мантра на криптоинвеститорите: Един биткойн си е един биткойн

Виртуални пари, дигитално злато, убежище от инфлацията, необвързан актив, съхранение на стойност: това са фрази, използвани някога от почитателите на биткойна, за да опишат добродетелите на криптовалутата. Новият наратив? Един биткойн си е един биткойн.

Това е изразът, който се върти из Twitter през последните дни - 1 BTC=1 BTC. Идеята е, че няма особено значение каква е цената на монетата. Снабдяването е фиксирано и това, поне на теория, служи като спасителен пояс за цените в дългосрочен план, пише Bloomberg.

1 #BTC = 1 #BTC

And that’s all that matters.