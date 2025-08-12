Етер ETF-ите привлякоха рекордните 1 млрд. долара само за ден

Американските борсово търгувани фондове (ETF), които са фокусирани върху етера, отбелязаха най-големия си приток на капитал за ден на фона на поскъпването на криптовалутата до най-високото ѝ равнище от почти четири години.

Спот етер борсово търгуваните фондове общо са привлекли малко над 1 млрд. долара в понеделник, показват данни от Bloomberg. Над 8,2 млрд. долара са влезли в деветте фонда от началото на годината.

Дневният нетен приток на капитал към спот етер ETF-ите в САЩ. Графика: Bloomberg LP

През последните седмици етерът успя да се пребори да излезе от периода на стагнация и достигна цена от 4300 долара – най-високо равнище от декември 2021 г., докато инвеститорите се разнообразяваха от биткойна. В същото време ETF-ите в САЩ на най-старата криптовалута отчитат отлив на средства от 502 млн. долара от началото на този месец – въпреки че цената е на крачка от последния си рекорд.

Минути след 12:30 ч. българско време етерът поскъпва с 0,6% за денонощието до 4295,47 долара.

Биткойнът пък е на червено със спад в цената от 2,2% до 118 602 долара.

Фирмите, които купуват етери за балансите си, осигуриха значителна сила на инерцията в цената на токена. Тези публично търгувани компании досега са абсорбирали по сметките си етери за над 15 млрд. долара, според данни от StrategicEthReserve.xyz.

„Размножаването на компаниите за крипторезерви е една от ключовите причини за подновения интерес към етера“, коментира Питър Чънг, ръководител на звеното за проучвания на Presto.

Той също така посочва и скорошното приемане на закона за стейбълкойните в САЩ, както и т. нар. Project Crypto на Комисията по ценните книжа и борсите в страната – като сигнал, че етериумът (блокчейна в основата на криптовалутата етер) „е добре позициониран да спечели вниманието на Wall Street“.