Цената на биткойна продължава пътя си надолу, докато инвеститорите прибират печалби

Цената на биткойна продължава да се понижава във вторник, спадайки под прага от 115 хил. долара на фона на интензивно прибиране на печалби от инвеститорите.

Минути след 8:30 ч. българско време монетата се разменя за 113 587 долара, което е спад от 1,5% за денонощието. За последните седем дена понижението е от почти 5%.

Цената на биткойна през последната седмица. Графика: CoinGecko

На червено са и другите водещи криптовалути: етерът поевтинява с 1,8% до 4162 долара, докато рипълът с 4,1% до 2,89 долара.

В същото време и пазарната капитализация на целия криптопазар спадна под 4 трлн. долара, изтривайки 1,4% само за последните 24 часа.

Търговията е факт, след като биткойнът удари нов рекорд от 125 514 долара на 14 август, а етерът същият ден бе на 100 долара от абсолютния си ценови рекорд от ноември 2021 г. И двете монети бяха подкрепени от вълна институционален интерес начело с компаниите за крипторезерви – листнати компании, чиято основна цел е трупане на крипторезерви, припомня Bloomberg.

Strategy на Майкъл Сейлър – оригиналната компания за крипторезерви, която повлече вълната от сходен интерес, досега е натрупала биткойни за около 72 млрд. долара. В понеделник тя обяви покупката на нови монети за 51,4 млрд. долара в периода от 11 до 17 август.

Но и тя бе силно засегната от новата порция разпродажби на криптопазара. Strategy приключи борсовата търговия в понеделник със спад в цената от 7,4% до 336 долара за акция – най-ниското ѝ равнище от поне 22 април, съобщава CoinDesk.

Същото се отнася и за другите компании за крипторезерви. SharpLink Gaming и BitMine, които се фокусират върху етера, поевтиняха със съответно 8,7% и 9,3%.

Фирмата за инвестиции в дигитални активи Galaxy се раздели с над 10% от цената си, а Robinhood и Coinbase със съответно 6,5% и 5,8%. При миньорите MARA Holdings е на червено с 5,7%.

Пазарът наблюдава продължаващо прибиране на печалба, откакто нов рекорден връх бе отчетен миналата седмица, коментира Каролин Маурон, съоснователка на Orbit Markets. Според нея „инерцията зад бума на крипторезерви изглежда губи пара“.