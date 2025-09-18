IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Германия повдигна обвинения срещу Ружа Игнатова за измамна схема с криптовалути

С обвинителния акт властите искат да предотвратят изтичането на давността по предполагаемите престъпления, извършени от "криптокралицата"

23:05 | 18.09.25 г.
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Германската прокуратура повдигна обвинения срещу самопровъзгласилата се за „криптокралица“ Ружа Игнатова, пише БТА, като се позовава на информация на ДПА. Тя е издирвана от години за предполагаемата си роля в измамната схема с криптовалутата OneCoin.

45-годишната Игнатова има българско и германско гражданство. Според подозренията тя е създала схема за измами от типа финансова пирамида, за разпространението на OneCoin. "Криптокралицата" е в списъка на ФБР с 10-те най-издирвани престъпници в света, както и в списъка на най-издирваните лица от Европол.

Игнатова, чиято компания е имала седалище в западногерманския град Гревен, изчезва безследно през 2017 г. На 25 октомври същата година тя пътува от София до Атина и оттогава не е виждана.

С обвинителния акт германските власти искат да предотвратят изтичането по давност на предполагаемите престъпления, заяви ръководителят на прокуратурата в Билефелд Карстен Новак.

Ако окръжният съд в Билефелд започне производство, давностният срок ще бъде удължен и ще изтече едва след пет години. Разследващите се надяват през това време Игнатова да бъде задържана и изправена пред съда.

В обвинителния акт, който е с обем от 600 страници, са посочени 17 500 жертви на предполагаемата измама и щети в приблизителен общ размер на 57 млн. евро. Прокуратурата се е ограничила до периода 2015 – 2016 г. Като цяло обаче се предполага, че са засегнати милиони инвеститори по целия свят, а щетите възлизат на милиарди евро.

Според полицията в провинция Северен Рейн-Вестфалия, където се намира град Гревен, по време на разследването са били конфискувани активи на стойност около 28 млн. евро.

(БТА)

Последна актуализация: 23:14 | 18.09.25 г.
