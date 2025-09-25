Девет европейски банки ще разработват стейбълкойн, обезпечен с евро

Девет европейски банки обединяват сили, за да разработят стейбълкойн, обезпечен с евро, като целта им е да създадат алтернатива на пазара, доминиран от американския долар, предава Bloomberg. Това са UniCredit, ING, DekaBank, Banca Sella, KBC, Danske Bank, SEB, CaixaBank и Raiffeisen.

Стейбълкойнът трябва да бъде пуснат в обращение през втората половина на 2026 г.

„Целта е да се създаде европейска алтернатива на пазарите на стейбълкойни, доминирани досега от САЩ, като по този начин се допринесе за стратегическата автономност на Европа в областта на плащанията“, се посочва в изявление на кредиторите.

Консорциумът е създал нова компания, базирана в Нидерландия, която да се занимава с проекта. В изявлението групата посочва, че е отворена да приеме други банки, които желаят да се присъединят към инициативата.

Това е пореден знак, че европейските банки започват да проявяват интерес към дигиталните активи, няколко месеца след като регламентът на Европейския съюз (ЕС) за пазарите на криптоактиви влезе в сила. Наскоро се появи информация, че Banco Santander обмисля навлизане в тази сфера, а компания, подкрепена от DWS Group на Deutsche Bank, пусна стейбълкойн, деноминиран в евро, по-рано това лято.

Стейбълкойните – токени, които обикновено са предназначени да поддържат постоянна стойност спрямо валута като долара – представляват особен интерес за банките като алтернативни средства за плащане. Най-големият емитент Tether Holdings печели милиарди долари всяко тримесечие от доходността по държавните ценни книжа, които държи, за да подкрепи своя токен.

На този фон гуверньорът на Френската централна банка и член на Управителния съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) Франсоа Вилроа дьо Гало заяви, че европейските банки рискуват да изостанат от САЩ в бързото развитие на стейбълкойните, което потенциално може да подкопае суверенитета на континента.

„Европа е напред в регулирането и разработването на публична дигитална валута, но изостава, когато става въпрос за частна валута“, каза той в интервю за Le Grand Continent.

Пазарът на стейбълкойни може да достигне трилиони долари в следващите години от около 250 млрд. долара днес, което ще принуди европейските банки да отговорят на нуждата от частна токенизирана валута, посочи централният банкер.

„Дебатът тепърва започва, но е от съществено значение за бъдещето на европейската суверенност“, добави френският гуверньор.