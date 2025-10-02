IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Robinhood: Токенизацията ще изяде цялата финансова система

Криптовалутите и традиционните финанси живеят в различни светове, но те ще се слеят напълно, прогнозира главният изпълнителен директор Влад Тенев

12:22 | 02.10.25 г.
Главният изпълнителен директор на Robinhood Market Влад Тенев. Снимка: Bloomberg LP
Токенизацията на активи – от акции до недвижими имоти, ще промени из основи финансовите услуги. Това заяви главният изпълнителен директор на Robinhood Market Влад Тенев.

Натискът за облекчаване на търговията с реални активи чрез свързването им с блокчейн ще разшири достъпния пазар от ниски едноцифрени стойности в трилиони до десетки трилиони долари, каза Тенев в интервю за Bloomberg TV в рамките на конференцията Token2049 в Сингапур.

Токенизацията „е товарен влак и ще изяде цялата финансова система“, каза той. „Наистина започва да става интересно, когато всички тези активи, публични и частни, се включат към криптотехнологията“, допълни Тенев.

Robinhood започна да предлага токенизирани акции през юни в ход, който предизвика бърза реакция от редица юрисдикции, включително от основния регулатор в Европейския съюз. Цифровите активи вече са основен източник на растеж за компанията, която надмина оценките на Wall Street през второто тримесечие благодарение на приходите, свързани с криптовалути, които се удвоиха до 160 млн. долара. Поддръжниците на токенизацията смятат, че тя има потенциала да разшири достъпа до неликвидни активи, като същевременно намали таксите за търговия. Тенев смята, че тенденцията ще набере все по-голямо разпространение извън САЩ първоначално, казва той.

„Криптовалутите и традиционните финанси живеят в различни светове, но те ще се слеят напълно. В бъдещето всичко ще е он-чейн под една или друга форма и разминаването ще изчезне“, допълни Тенев в рамките на участието си във форума, цитиран от CoinDesk.

Според него най-голямото предизвикателство в САЩ е това, че „финансовата система на практика работи“. „Затова нямаме влакове стрела – влаковете с умерена скорост те превозват също толкова добре“, коментира той, като допълни, че „постепенните усилия за придвижване към пълна токенизация просто ще отнемат по-дълго време“.

Последна актуализация: 12:18 | 02.10.25 г.
