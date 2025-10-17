IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Tether е замразила 44 млн. долара в криптовалута по искане на българската полиция

Консултантската фирма Riverstone Consultancy съди емитента на стейбълкойна заради неправомерни действия по искане на българските полицейски служби

11:17 | 17.10.25 г.
Снимка: Lam Yik/Bloomberg

Консултантската фирма Riverstone Consultancy съди емитента на най-големия стейбъкойн в света Tether заради замразени средства по искане на българската полиция.

Според заведеното дело пред съд в Ню Йорк Riverstone Consultancy обвинява Tether в неправомерно замразяване на 44,7 млн. долара в USDT и пропуснати инвестиционни възможности в резултат на това, съобщава изданието DL News.

Тетерът е най-големият стейбълкойн в света с монети в обръщение на стойност над 180 млрд. долара. Към 15 септември компанията е замразила над 3,2 млрд. долара в USDT, според информация от самата нея.

На 4 април Tether е замразила 44,72 млн. долара в тетери, разпределени в осем офлайн портфейла, които Riverstone контролира, става ясно от заведеното дело в Южния окръг на Ню Йорк. Според Riverstone действията на Tether са били „неправилни и безпричинни“ по искане на местно полицейско подразделение от България.

„Tether не е извършила правилните процедури за замразяване на активите в портфейлите“, гласи заведеното дело.

„В рамките на българските споразумения с чуждестранни държави във връзка с международна наказателноправна помощ всяко искане за поемане на контрол или замразяване на активи в чужда страна трябва да премине през определени процедури, изискващи обмяна и подаване на информация между българската централна власт и свръзката за международни отношения“ в съответната страна, се посочва още. Според делото Tether е нарушила процедурните изисквания, като е замразила криптовалутата в портфейлите на база само на искането от българската полиция.

Според заведеното дело, когато от Riverstone са се свързали с Tether, те са били пренасочени към полицията, откъдето не са отговорили на запитванията на компанията.

От Tether не са отговорили на запитванията за коментар на DL News.

До публикуването на материала от пресцентъра на Министерството на вътрешните работи (МВР) няма отговор на имейл от Investor.bg със запитване за коментар.

В делото става ясно също, че Riverstone контролира въпросните криптопортфейли от името на неназован клиент.

Riverstone обвинява Tether в нарушаване на задълженията си на фидуциар и неправомерно обогатяване – Tether продължава да получава лихва върху активите, подкрепящи замразените USDT – и неправомерния контрол върху чужда собственост.

Последна актуализация: 11:25 | 17.10.25 г.
