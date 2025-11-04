Цената на биткойна падна под 100 хил. долара за първи път от края на юни*

Цената на биткойна се понижи под 100 хил. долара за първи път от повече от четири месеца, тъй като притежателите на криптовалутата се отдръпнаха от рисковия актив на фона на нарастващите опасения относно устойчивостта на борсовите оценки, изстреляни до свръхвисоки нива от търговията, движена от изкуствения интелект (AI).

Биткойнът се търгуваше с 6% по-ниско за деня на ниво от 100 870 долара, като в един момент цената му спадна до 99 966 долара, преди отново да се върне над психологическия праг, предаде CNBC.

Това е първият случай от 23 юни, в който водещата криптовалута се търгуваше на ниво под 100 хил. долара.

Етериум, втората по пазарна капитализация криптовалута, поевтиня с почти 10% до ниво от 3296 долара.

Водещите криптовалути привличат много от същите инвеститори като тези в акциите в областта на изкуствения интелект, което свързва тези пазари - когато единият от тях се срива, това често се отразява и на другия.

Технологичният индекс Nasdaq Composite, дом на големите AI компании, се понижава с повече от 1% във вторник, след като инвеститорите започнаха да разпродават акции на Palantir поради притеснения от прекалено високата оценка на компанията, въпреки добрите ѝ резултати за последното тримесечие.

*Данните са актуални към 21 ч. българско време.