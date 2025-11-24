Биткойнът започва новата седмица по-стабилно, но пак е напът за тежък ноември

Биткойнът започва новата седмица по-стабилно, отколкото прекара предишната. Продължителната разпродажба от предходните дни постави монетата напът да отбележи най-лошия месец от 2022 г. насам, съобщава Bloomberg.

След като натрупа известна стабилност през почивните дни, най-старата криптовалута за момент отново се оказа на цена под 86 хил. долара в понеделник, преди да компенсира част от спадовете до 86 788 долара към 10:30 ч. българско време, което е ръст от 1% за денонощието.

Цената на биткойна през последното денонощие. Графика: CoinGecko

И макар това да е значително по-високо равнище от петъчните 80 553 долара, трейдърите не виждат повод за радост. По-широкият криптопазар е в продължаващ спад на цените въпреки нарасналото институционално приемане и серията политически успехи за приятелски настроената администрация на американския президент Доналд Тръмп.

Според Каролин Маурон, съоснователка на Orbit Markets, биткойнът ще се търгува в диапазона 80-90 хил. долара през седмицата, докато пазарът се оглежда за сигнали какво ще е следващото решение за паричната политика на Федералния резерв.

В понеделник фючърсите на американските ценни книжа поскъпват след една волатилна седмица на фона на оптимизма за възможно намаление на лихвите.

Без някаква значителна промяна в последния момент ноември ще стане най-лошият месец за биткойна от поредицата корпоративни колапси, разтърсили сектора през 2022 г., които приключиха с фалита на криптоборсата FTX на Сам Банкман-Фрийд.

Сега трейдърите гледат цената от 85,2 хил. долара като ключово ниво на подкрепа след разпродажбите от миналата седмица, посочва Рейчъл Лукас, анализатор на BTC Markets. „Техническите [аспекти] и насрещните макроветрове доминират над фундаментите в момента, но историята показва, че тези ликвидационни вълнения често предхождат възстановяване, ако не ударят нови сътресения“, допълва тя.