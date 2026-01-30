Цената на биткойна се срина до двумесечно дъно заради влошаващите се настроения

Цената на биткойна се срина до ново двумесечно дъно в началото на търговията в Азия, тъй като настроенията около най-голямата криптовалута продължават да се влошават, а инвеститорите изтеглят пари от борсово търгуваните фондове (ETF), свързани с токена, съобщава Bloomberg.

По време на търговията в Сингапур цената на биткойна падна с 3,9% до 81 102 долара, най-ниското ниво от 21 ноември миналата година, удължавайки спада, който набра скорост през нощта. Минути след 12:30 ч. българско време монетата се разменя за 82 431 долара, което е спад от над 6% за денонощието.

Сега цената на токена е с над 34% по-ниска от историческия връх, достигнат на 6 октомври. През последните 24 часа са ликвидирани над 1,5 млрд. долара бичи позиции във всички токени, показват данни на CoinGlass.

Всички 12 търгувани в САЩ ETF-и регистрират три последователни месеца на изтегляния на средства, което, ако тенденцията се запази до края на месеца, ще отбележи най-дългия подобен период, откакто тези инструменти се появиха на пазара през 2024 г.

Около 5,7 млрд. долара са били изтеглени от продуктите през този период.

Свързаните с биткойн борсово търгувани фондове в САЩ отчитат най-дългата серия от изходящи потоци. Графика: Bloomberg

Волатилността при биткойна контрастира с неотдавнашния скок в цената на златото и на други благородни метали, тъй като инвеститорите, търсещи убежище от геополитическата несигурност, избягват криптовалутите в полза на традиционните активи убежища. Това поражда съмнения относно твърденията на неговите фенове, че токенът функционира като вид „цифрово злато“.

Движенията при фондовете подчертават промяната. iShares Bitcoin Trust на BlackRock, най-големият ETF за биткойни, изостава от Gold ETF на BlackRock по общи активи.

Един от начините да се оцени дали биткойнът реализира потенциала си като дигитално злато е да се измери стойността му спрямо самия благороден метал. По този показател той се проваля, като цената се срива с около 60% в злато спрамо пика си от края на 2024 г.

За някои трейдъри последният спад създава предпоставки за по-нататъшни проблеми за биткойна, като има потенциал за падане на цената под 80 000 долара, ако мечите настроения продължат да доминират през уикенда.

„Няма да се изненадам, ако скоро видя биткойнът да се търгува в диапазона 70-80 хил. долара“, коментира Адам Маккарти, анализатор в Kaiko. Ако днес цената му падне под 80 хил. долара, той „би могъл да продължи да поевтинява и през уикенда, а с по-ниската ликвидност през тези дни това би могло да има огромно въздействие“, добавя той.