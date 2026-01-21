Геополитическите трусове изпратиха цената на биткойна до 10-дневно дъно

Цената на биткойна падна до най-ниското си равнище от над седмица, продължавайки тенденцията на разпродажби на международните финансови пазари на фона на продължаващото геополитическо напрежение, съобщава Bloomberg.

Най-старата криптовалута се разменя за под 90 хил. долара в сряда за първи път от 9 януари, движейки се в тандем с акциите, дългосрочните американски държавни облигации и японския дълг.

Минути преди 10:30 ч. българско време цената на биткойна е 89 230 долара, което е спад от 2% за денонощиего.

Цената на биткойна през последната седмица. Графика: CoinGecko

Прагът от 90 хил. „се доказа като критично ниво, което виждаме да служи като подкрепа от първите дни на годината и вероятно е важна точка на инфлексия в краткосрочен план“, посочва Карим Дандаши, трейдър на Flowdesk.

По-малките монети също поевтиняват осезаемо. Етерът изтрива от цената си 4,6% до близо 2967 долара. От своя страна, соланата се разделя с 2%, а рипълът – с 1,9%. Същото важи и за акциите на свързаните със сектора компании: тези на криптоборсата Coinbase поевтиняха с 5,6% по време на сесията в САЩ, а на биткойн трезора Strategy – със 7,8%.

Финансовите пазари претърпяха тежка сесия, след като американският президент Доналд Тръмп заплаши следвоенния световен ред с усилията си да наложи американската доминация в Западното полукълбо, застрашавайки американо-европейския съюз.

„Рязкото понижение [на цената] на биткойна през уикенда отразява по-широко излизане от рисковите активи на традиционните макропазари заради заплахите за мита на Белия дом срещу европейските страни, както и геополитическите търкания заради Гренландия“, посочва Шълян Тен, управляващ партньор на Monarq Asset Management.

В Япония цената на държавните облигации се понижи, като доходността по 30- и 40-годишните книжа скочи с над 25 базисни пункта. Това стана след коментари на премиера Санае Такаичи, която обеща данъчни съкращения върху храни в рамките на предизборната си кампания, разпалвайки наратива за възможно разхлабване на фискалната политика и повече държавни разходи.

В същото време Strategy на Майкъл Сейлър обяви във вторник, че е придобила биткойни на стойност почти 2,13 млрд. долара през предходните осем дни, което е най-голямата ѝ покупка на биткойни от юли насам.

Криптоинвеститорите са вложили около 1,2 млрд. долара в регистрираните в САЩ спот биткойн борсово търгувани фондове (ETF) досега тази година, което първоначално помогна за покачването на цената на токена след пазарния срив миналата година.