Биткойнът си поема глътка въздух, но е рано за пълно възстановяване

Биткойнът си поема глътка въздух на фона на лекото подобрение на апетита за риск след отчета на технологичния гигант Nvidia, съобщава Bloomberg.

Най-старата криптовалута в един момент се оказа на крачка от прага от 70 хил. долара. За последно цената на монетата беше над това равнище на 16 февруари. Минути след 11:30 ч. българско време биткойнът поскъпва с над 4% за денонощието до близо 68 172 долара.

Зелената вълна е обхванала и по-широкия пазар. Етерът прибавя към стойността си 8% до 2065 долара, рипълът 4,6% до 1,44 долара, а соланата 6,8% до 87,98 долара.

Цената на биткойна през последното денонощие. Графика: CoinGecko

„Движението нагоре вероятно отразява поведение на покупки при ценово дъно след продължителната разпродажба“, коментира Каролин Маурон, съоснователка на Orbit Markets. Според нея, ако биткойнът стигне отново 70 хил. долара, това ще промени наратива.

Скромно рали имаше и след обръщението за "Състоянието на съюза" на Доналд Тръмп, в което той защити икономическата си политика. В речта си държавният глава, който в началото на мандата си бе активен застъпник на криптосектора, не спомена дигиталните активи нито веднъж.

За положителното настроение в четвъртък допринесе и отчетът на един от барометрите за АІ търговията Nvidia. Компанията прогнозира приходи за първото тримесечие над пазарните очаквания в сряда, като очаква големите технологични компании да продължат да харчат за процесорите ѝ с изкуствен интелект. Инвеститорите наблюдават резултатите на Nvidia, за да преценят дали стотиците милиарди долара, които големите технологични компании насочват към центрове за данни, се отплащат.

Търсенето от САЩ на криптовалути на различни пазари е намаляло, но сега инвеститорите наблюдават обръщане към т. нар. алткойни, като повечето от тях изпреварват биткойна по ръстове, коментира Даниел Рейс-Фариа, главен изпълнителен директор на ZeroStack.

„Биткойнът се търгува в рамките на системата на по-широкия пазар сега, така че когато ликвидността се затегне, волатилността нараства“, коментира той. Според Рейс-Фариа монети, които генерират „истинска доходност, ще се представят по-добре от активи, които просто се движат по инерция“.

Въпреки всичко настроението в сектора остава предпазливо. На 5 февруари биткойнът поевтиня с около 13% - най-много от почти четири години. Стойността на монетата изтри почти 50% спрямо рекорда си от почти 127 хил. долара от началото на октомври.

Инвеститорите не би трябвало да анализират прекалено последните ръстове „след толкова голямо движение надолу“, предупреждава Джейк Островскис, мениджър в Wintermute, като според него докато монетата не мине 75 хил. долара, трудно „ще я вземат насериозно“.

Почти 9 млн. биткойна – 45% от всички токени в обръщение – струват по-малко от сумата, платена за тях от притежателите им, според данни на Glassnode.

„Виждам паралели между настоящата ситуация и това, което наблюдавахме през 2022 г., когато рязък спад бе последван от месеци на движение настрани и чак след това пазарът се върна към растежа и поднови ръстовете, което отне малко над година“, заяви Алекс Купцикиевич, главен пазарен анализатор на FxPro, по-рано тази седмица.