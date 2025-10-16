Златните бижута в България са поскъпнали с 30-40% за година

Все по-ускорено покачващата се цена на златото очаквано води и до поскъпване на бижутата. За една година ръстът в цената на златните бижута в България е между 30% и 40%, като говорим не за чисто злато, а за такова с примеси. Това каза Димитър Алексиев, председател на Съюза на златарите в България, в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria.

В момента един грам злато е на стойност между 180 и 200 лева. Високата цена кара хората да купуват все по-дребни артикули. Най-често се търсят бижута между 14 и 18 карата, каза Алексиев. По думите му златото е барометър за благосъстоянието на обществото. Когато едно общество се развива добре, обикновено се купуват по-големи бижута и украшения, смята той.

„Има разлика между търсенето на златни бижута и златни кюлчета и инвестиционно злато. Ако при вторите ръстът е наистина голям, при бижутата по-скоро се наблюдава забавяне и охлаждане на пазара“, каза събеседникът.

Той допълни, че при изработването на златни пръстени и халки има специфики, които е важно клиентите да знаят и разбират. Бюджетът на младите двойки за халки варира много – от малки до много сериозни суми.

Най-голямото предизвикателство пред златарите остава нелоялната конкуренция. „Въпреки че за изработката на бижута вече се използват 3D технологии, някои търговци все още използват евтина работна ръка, която сваля качеството на продуктите“, категоричен е гостът.

