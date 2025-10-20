Собственикът на Gucci продава козметичния си бизнес на L’Oreal за 4 млрд. евро

Kering договори продажбата на подразделението си за козметика на L’Oreal като част от дългосрочен стратегически съюз, докато главният изпълнителен директор Лука де Мео се опитва да преобърне съдбата на френския луксозен гигант, съобщава Bloomberg.

Собственикът на редица модни марки, включително Gucci, заяви, че сделката цели да ускори растежа, се казва в изявление, публикувано от двете компании в неделя вечерта.

Сделката е на стойност 4 млрд. евро, се посочва още в изявлението.

Kering стартира козметичното си подразделение през 2023 г. Същата година компанията придоби луксозната марка парфюми Creed за около 3,5 млрд. евро, за да изгради своя козметична платформа, но оттогава се занимава с по-належащи проблеми.

Като част от сделката L’Oreal, най-големият специализиран производител на козметика и козметични продукти в света, ще добави Creed към портфолиото си.

„Обединявайки сили с глобалния лидер в областта на козметиката, ще ускорим развитието на парфюмерията и козметиката за нашите големи марки, което ще им позволи да постигнат мащаб в тази категория и да разкрият огромния си дългосрочен потенциал“, заяви Де Мео в съобщението.

Продажбата е първата стратегическа стъпка на Де Мео, който официално пое поста през септември, в момент, в който Kering се сблъсква със спад в търсенето в Китай и заплахата от по-високи мита в САЩ. Високата задлъжнялост на групата също предизвиква тревога сред инвеститорите.

Очаква се главният изпълнителен директор, който пое поста от Франсоа-Анри Пино, да представи стратегическата си визия следващата пролет. Семейство Пино е мажоритарен акционер в Kering с дял от 42% и 59% от правата на глас.