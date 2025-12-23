В коя европейска страна ще бъдат изхарчени най-много пари за коледни подаръци?

Очаква се през тази година Германия да поведе класацията за разходи по време на празничния сезон в Европейския съюз (ЕС), според данни на платформата Statista, цитирани от Euronews. Според изчисленията търговските разходи по време на коледния сезон в страната, най-вече за коледни подаръци, ще достигнат около 85,24 млрд. евро.

След Германия се нареждат Франция с прогнозирани 71,65 млрд. евро и Италия с над 43 млрд. евро.

В по-широка Европа Обединеното кралство е на върха, като проучване на PwC прогнозира ръст на разходите от 3,5% спрямо 2024 г. въпреки забавеното начало на празничната търговия.

На този фон се очаква подаръците тази година да бъдат по-скъпи, тъй като годишната инфлация в еврозоната възлиза на 2,2% през ноември 2025 г., по данни на Евростат, спрямо 2,1% през предходния месец.

„Очаква се разходите за празниците да отразяват по-внимателно отношение, белязано от чувствителност към цените и предпочитание към достъпни удоволствия“, заявяват от Mastercard Economics Institute в последната си прогноза.

Кои са най-популярните подаръци в ЕС?

Продуктите за красота, модата и електрониката са сред най-популярните категории подаръци през този празничен сезон според икономическия институт.

Статистиката за миналата година също така сочи, че през последното тримесечие на 2024 г. хората в Чехия са харчили най-много за козметика, докато поляците са предпочели бижута и часовници. Междувременно испанците са инвестирали най-много в стоки втора употреба, а италианците - в домакински уреди.

Чехите също така са похарчили най-много за игри и играчки сред всички европейци.

През миналата година козметиката и играчките са били продуктите, за които най-често са подавани сигнали за безопасност в ЕС, като химическите съставки са идентифицирани като основна причина за риск почти в половината от сигналите.

Toy Industries of Europe (TIE) - търговска асоциация на европейската индустрия за играчки, е изследвала 70 играчки от първите страници на резултатите при търсене на седем големи онлайн платформи, доставящи до Белгия и Франция.

Около 96% от тях не са отговаряли на изискванията за безопасност на ЕС, а 86% са имали сериозни проблеми с безопасността като малки части, водещи до риск от задавяне, силни магнити и лесен достъп до батерии.

През октомври тази година Европейският съвет одобри нови правила за регулиране на безопасността на играчките, като въведе цифров паспорт за по-добро проследяване на артикулите за деца, продавани онлайн, и забрани химически вещества, опасни за подрастващите.